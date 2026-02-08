汝窯、官窯、清朝的琺瑯彩，中國政府允許企業以用被鑑定後的古董收藏當成公司資本。（攝影／鄭國強）

聯電集團的創辦人曹興誠是國際有名的藝術品收藏家，他曾在佳士德賣他的嘉靖魚罐、這是他為了慶祝聯電ADR在紐約掛牌，買下「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」，後來也買下北宋汝窯，再以新台幣11.5億元高價拍出，為華人世界頂級收藏家。

另外廣達董事長林百里除了收藏許多張大千的名畫，其實手上也有北宋汝窯品件，價值上億元，被外界稱為兩岸三地收藏圈裡的一位傳奇，已故寒舍餐旅集團總裁蔡辰洋在瓷器上的收藏也不少，從紐約蘇富比秋拍買下圓明園十二生肖銅獸首的猴首奠定他在兩岸三地收藏家地位，另外據傳前民進黨立院總召柯建銘也有一些收藏。

西安追證求實古陶瓷痕跡研究公司，透過內部紋理鑑定古董，以確定它的價值。（攝影／鄭國強）

曹興誠說，宋瓷，要從禪宗佛教的角度欣賞，禪宗的哲學、美學、信仰會影響到器物，生活講求單純、簡單，宋代的汝窯、官窯，都是極簡美學，單色、構造非常簡單，但它的高矮、胖瘦、弧度等等又很考究，被視為中國文化寶藏，有些甚至勘比無價之寶。

這些價值古董，已經不只是個人收藏，而是可以成為現代金融流通體系的一部份，在中國，銀行可以接受企業抵押古董、收藏融資，前提是有公允價值，例如國際拍賣場、中國國內藝術拍賣場的價格，2024年起，中國政府更允許企業可以用古董，尤其是瓷器當成公司的註冊資本。

一般的公司法會規定，公司的實收資本額必須是現金，但在中國，已經擴展到古董、收藏，一位熟習兩岸會計事務，並在陸委會當義工的會計師向《信傳媒》證實，「只要股東們大家願意買單就可以，中國大陸九成以上都是「有限公司」，人合性特質很重，大部分都是股東們說了算。」

西安福聯春量子科技股份有限公司已透過鑑定將瓷器註冊實收資本額 透過追證求實古陶瓷痕跡研究檢定價值。（圖片來源／提供）

西安政府的官方網站上，西安福聯春量子科技股份有限公司已透過鑑定將瓷器註冊實收資本額，在西安省的企業信息系統上可以查到，實繳資本1千萬人民幣。

西安福聯春量子將南宋青瓷哥窯方形送去西安追證求實古陶瓷痕跡研究、中國西安追證求實古陶瓷痕跡大數據庫鑑定。經過藝術品入表程序，確真證書、證書開立單位，中國西安追證求實古陶瓷痕跡研究。

第二，確價、確權，確認所有權人證書。三，評價，由依據中國財政部的資產評價基本準則由第三方鑑價，對其文化價值、潛在經濟價值評估，同時完成會計審計。外界則觀察，這場以古董抵企業資本額的制度，究竟會讓公司資本形成更為厚實，還是讓古董拍賣市場更為活絡呢？

