甄妮看香港大火 轟事發後官員說廢話「燒的不是他家」

鐵肺歌后甄妮常在社群網站仗義執言分享對時事看法，見近日香港大埔發生大火，甄妮稍早感慨回應：「殘忍，悲情城市，活的毫無安全感」，她透露已捐錢助香港趕快克服難關，也批評說：「事發後官員說廢話......不是第一次，更不會是最後一次，燒的不是他家！看拿誰來『祭旗』？？？」

甄妮昨難過表示：「百姓要的不多，只想『安居樂業』而已，每日努力、奔波、交稅，只為兩餐。政府機關身為『公僕』到底把關了些什麼？最起碼的良知在那裡？令富更富、貧更貧，毫無安全感可言！『東方之珠』不再」，也說：「等待奇蹟出現，緲茫中找希望，天佑被困者能脫困，南無觀世音菩薩保佑」。

甄妮說，看了這新聞，覺得起因是菸頭燒到綠網，接著是保麗龍、綁竹子的繩子，最後才是竹子，許多人批評的竹子層架是冤枉的。香港歌手吳林峰則是在IG限動飆粗口，指部分團體和官員到現場拍拍照、繞一圈就離開，大罵他們「腦袋是裝什麼X」，至於未來相關單位研議要用金屬棚架取代竹棚，吳林峰也認為不是竹棚的問題，而是有人為因素加上未用阻燃網致使火災蔓延。

吳林峰說：「人命不理，消防拚命不理，市民心痛不理，居然把問題分散於搭棚使用的材料導致這次事件，有沒有良心啊，這樣去誤導，不要害一個行業，我知道材料一定有關，但不應該藉此分散大家注意力，應該要讓工程負責人出來說明吧」。

而女星楊采妮昨也在臉書關心此事，說：「求上天保佑宏福苑居民，希望傷者平安無事，早日康復，願其家屬、親友盡快聯絡，祈求保護所有英勇的前線救援人員，令他們免受傷害，保佑您們能更順利地救出每一寶貴的生命，所有在現場勇敢、善心互相扶持的人士，希望您們一切順利平安，亦感謝那些盡力救出小動物的消防員及愛心人士辛苦了。」

