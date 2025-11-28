甄妮踢爆官員只會廢話！香港惡火狠奪128人命「燒的不是他家」
〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑五級大火奪走至少128條人命，截至目前約200人仍「情況未明」，全港陷入巨大哀痛。面對嚴峻災情，資深歌手甄妮忍不住痛批官方應對態度，直言「事發後官員說廢話，燒的不是他家！」她也透露已捐款協助救災，對現況感嘆「殘忍、悲情城市，活得毫無安全感。」
「百姓要的不多，只想『安居樂業』而已！」甄妮昨(27日)義憤填膺表示，人民每日努力奔波、按時納稅，只求基本生活安全，因此質疑政府機關身為「公僕」，卻連最起碼的把關都做不到，才進而導致令富更富、貧更貧，痛斥「『東方之珠』不再！」她祈願仍在等待救援的人奇蹟脫困，並以「南無觀世音菩薩保佑」為受困者祈福。
甄妮提到火勢蔓延的起因，包括菸頭燒到綠網、外牆發泡膠與綁竹繩材質助長火勢，認為外界怪罪竹棚結構並不公平。此外，甄妮也透露已捐錢馳援災情盼儘速克服難關，她同時也痛斥「事發後官員說廢話......不是第一次，更不會是最後一次，燒的不是他家！看拿誰來『祭旗』？？？」引爆香港網友們的強烈共鳴。
宏福苑惡火94死 清晨仍有局部火光 今早將完成7大樓爆破
香港宏福苑大火怪竹？ 金馬影帝黃秋生批：找隻竹子燒看什麼叫易燃
香港宏福苑深夜又有大廈復燃！熊熊烈火黑煙竄天 增至83死77傷
香港大埔宏福苑五級大火MAMA照舉行 網掀送票潮
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
香港宏福苑大火死者增至128人仍有約200人情況不明，官方確認8座大廈火警鐘不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
香港大火不斷更新／83死279失聯！民眾排隊認屍 深夜大樓再竄火舌
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 10 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／大樓黑煙竄天！台南新建案工地「7F竄火↑延燒8F」 工人受困電梯
新建案竄火舌！台南市新營區長榮路二段一處工地今（28)日中午11時許傳出火警，消防局獲報後立即派遣12車24人前往現場，火勢從7樓延燒至8樓，灰燼落入地下室管道間又疑似延燒到4樓，消防人員在6樓電梯中救一名出受困工人。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況民視影音 ・ 9 小時前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 12 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 8 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底
社會中心／馬聖傑、黃柏榕 綜合報導香港宏福苑奪命大火，警方以涉嫌"誤殺"拘捕負責大樓維修的工程公司董事和顧問共三人。而且這家「宏業建築」，連續兩年都因為棚架問題遭定罪罰款甚至停牌。卻以13億台幣，高於競標對手6億得標，卻爆出用便宜材料。而之前就有投訴、警告，官方卻沒有理會，現在也被質疑是否有官商勾結、行賄可能，需要徹查！頭部蒙上黑布被警方帶上警車，香港警方27號，拘捕負責宏福苑大樓外牆維修的宏業建築公司，兩名董事和一名工程顧問。宏福苑大火嚴重到不尋常，現在矛頭指向，大樓外的保護材料沒符合防火標準，導致大火一燒不可收拾。宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底。（圖／民視新聞）港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「我也不知道為何，物管處物管公司顧問，容許一次性八座（建築）同時搭棚維修，（如果）分為第一期第二期第三期，就不會出現火燒連環的慘劇。」宏福苑維修工程動工前就爭議連連。宏業建築公司標下的工程，高達台幣13億元，比競標的對手足足貴台幣6億元。宏業甚至要求每個住戶分攤，約64萬到72萬台幣的高額費用，還拒絕業主旁聽管委會議，引發居民不滿。收費貴、卻買不起阻燃網？用料致命，不僅被質疑偷工減料，背後還可能隱藏官商勾結。香港網友：「合規網貴6到10倍，利潤空間高達400萬元港幣，3.3億買不到一張安全網。」宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底。（圖／民視新聞）事實上，宏業建築公司黑歷史多，多年來曾涉及至少數十起工程安全與違規案件，2022年、2023年，都曾因棚架安全遭定罪罰款，，甚至因紀律問題被暫緩續牌申請，直到去年1月，宏福苑準備就維修一案決標時，宏業都還沒續好小型工程承建商牌照，其實不符招標資格。香港特首李家超（11.27）：「房屋局的獨立審查組，會針對建築物的外牆保護材料，是否符合認可的阻燃標準進行調查，採集樣本做化驗。」港府補破網，宣布要徹查，但不過政府事前的監管力度是否足夠？相關官員有沒有包庇護航？全香港人都在等一個真相！原文出處：宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑1558萬房內部曝！「一處封死」掀熱議通緝男騎機車狂逃躲警 蛇行閃車後座女友頭暈軟腳宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施民視影音 ・ 6 小時前