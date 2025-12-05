新北市衛生局今年突破以往教條式、單向式的宣導手法，以創意短影音帶來全新反毒宣導體驗，打造更易被青少年接受的內容形式，並以趣味又反轉不斷的劇情重新演繹經典角色，包括人人熟悉的「白雪公主」與深受追劇族群喜愛的「甄嬛」系列，透過創新的敘事方式與沉浸式場景，將反毒觀念自然融入故事情節中，讓教育內容更生活化，也更貼近年輕族群。

在白雪公主篇中，故事重新延伸經典的「毒蘋果」情節，將白雪公主對蘋果的恐懼象徵為毒品帶來的長期陰影，而王子用幽默方式化解她的不安，不僅傳遞出「恐懼可以被看見、被陪伴，拒毒不必獨自承擔」的訊息，同時也以正向力量展現角色的轉變，呈現從害怕到戰勝恐懼的歷程，為經典故事注入全新詮釋並帶來更具鼓舞性的反毒價值。

廣告 廣告

除了童話風格，本次系列也推出以「宮廷」為靈感的短影音，將緊張與幽默巧妙結合，使反毒訊息在輕鬆、戲劇化的氛圍中傳遞。劇中角色因一時好奇陷入險境，提醒青少年面對來路不明的物品務必提高警覺、果斷拒絕，讓觀眾在追劇的過程中自然理解毒品危害的嚴重性。

場景設計上，橫跨學校、夜店、健身房、夜市等生活場域，象徵毒品可能藏匿在各種看不見的角落，隨時以不同形式出現，影片巧妙融合幽默情節，增加趣味性與互動感，也讓觀眾在戲劇化氛圍中感受危險潛伏的可能性，藉以提醒大家面對誘惑時必須保持警覺。

新北市衛生局表示，這次的短影音希望跳脫過去制式宣導，在內容上更貼近青少年語言，不再只是說教，而是以創意與娛樂性吸引關注。「反毒、拒毒從生活中的每個選擇開始。本次作品以幽默手法呈現情節，希望讓青少年們在生活中理解毒品危害、在故事中學會說不，拒絕誘惑。」此外，也特別強調近年毒品偽裝方式多變，包括糖果、飲料、餅乾等外型，提醒青少年要更提高警覺，勇敢說不。

最後，新北市衛生局提醒，如發現身邊親友可能接觸毒品，或需要相關諮詢協助，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885（請請您，幫幫我），一起遠離毒品危害，營造安全健康的生活環境。

影片連結：https://youtube.com/shorts/Nq5X40qDhuA?si=VvAwANQ-qCiN8jRG

這篇文章 甄嬛也拒毒！新北市衛生局首創以趣味短影音宣導毒品防制 最早出現於 行銷人。