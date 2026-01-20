甄嬛傳片尾《淚崩了》原音重現！歌后吳亦帆亂入台北海大學生西門町街頭演唱！

【警政時報 司徒／臺北報導】台北海洋科技大學（簡稱台北海大）新媒體互動科技應用學士學位學程（新媒體學程）結合新北市青年局多元文化、職涯發展補助於淡水河畔、信義區及西門町舉辦「線上直播與實體演唱會」、「打造台版韓星歐巴線上新星」街頭表演，其中西門町場當天竟巧遇《甄嬛傳》片尾歌后吳亦帆逛街，她亂入原音重現＜淚崩了＞，15年人氣不減~火爆掀西門鬧區數百人大合唱！

吳亦帆日前逛街時剛好聽到台北海大「蜜蜂弟弟」洪帷翔、網紅滿評哥周暐智正被民眾點歌＜淚崩了＞，驚訝兩男竟會唱超驚喜「他們年紀這麼小也會唱！」，立馬上演「藝人街頭快閃模式」亂入他們，歌后吳亦帆歌聲如行走CD，美聲原音一唱果然速速火爆聚眾數百人！

「淚崩了，愛不會為誰倒退一秒的，心矇了，給的再多再美，全假的～」此時，除了人手一支手機狂拍，更全場大合唱＜淚崩了＞，轟動西門街頭，因為台北海大新媒體學程同學們抽到的是西門町UNIQULO門口「天位」，不料旋即引起一旁其他的街頭藝人眼紅不爽，多次檢舉打斷影響台北海大學生表演，同學們心情大受影響，甚至停下表演，場面衝突尷尬。

但吳亦帆厲害的是，身經百戰的她，歌聲氣場全不受影響，邊協助完成表演還邊不斷給緊張的學生們打氣鼓勵「不要怕，遇到狀況很正常」。新媒體學程主辦的同學陳御婷事後感動說：「亦帆姐姐太會唱了，也很溫暖，給我們很正面的教戰指導。」段雯慧同學也感謝新北青年局補助活動，「好感動，人生可以在街頭開演唱會，新北青年局實在是替我們台北海大學生大圓夢」。

吳亦帆向滿評哥(紅衣)分享＜在哪裡你的耳朵＞是一首偷臭爸爸差點把她「害死」的小故事。(圖/台北海大 提供)

吳亦帆也是一名泰雅族歌手，見同學心情大亂，現場乾脆加碼隨口開唱全族語專輯《mspi幻境遊樂園》中較輕鬆的歌曲＜cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵＞，有趣的是，她爆笑爆料這首歌其實是偷臭天王老爸北原山貓（吳廷宏）「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事」，「爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡～可以聽一下嗎』？要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲。」

吳亦帆用原住民天生幽了爸爸一默，「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』這還算是日常平常的事；有一次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問：『這是誰的小孩？』才救起來的。」講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。

吳亦帆亂入台北海大同學演唱會意外救場，同學們有夠感動！(圖/台北海大 提供)

吳亦帆其實來頭不小，除父親是北原山貓、＜淚崩了＞走紅15年至今，還曾入圍金曲獎最佳新人，更是歌唱比賽節目《金曲超級星》的冠軍，接下來她還會和閨蜜溫嵐合唱發行原住民歌曲。她笑點很多，笑稱與台北海大的「蜜蜂弟弟」洪帷翔稍有緣分，因他曾參加《超級紅人榜》晉級，吳亦帆笑說「他們（節目）找我當大魔王耶」，把洪同學當場嚇傻。洪同學才初經歷比賽，急著請教她早上到底要怎麼開嗓？她又爆笑說：「幹嘛接那麼早的通告！」表示只能更早起，因為早上最難開嗓；至於同學又好奇哪一家喉糖不會鎖喉？她神祕說「秘密」。

台北海大國際暨校際合作事務處處長、也是網紅「機車教授」林威克超感謝吳亦帆，「學校最好的教育除了知識，就是身教言教，吳亦帆這次協助了新媒體學程同學的人生重要的職場教戰和危機處理，讓同學們回學校討論不停，一定讓他們一輩子忘不了。」

