《甄嬛傳》原唱街頭演唱遭檢舉！吳亦帆獻聲氣氛尷尬

台北海洋科技大學新媒體互動科技應用學士學位學程，結合新北市青年局多元文化與職涯發展補助，近日舉辦「線上直播與實體演唱會」及「打造台版韓星歐巴線上新星」街頭表演活動。西門町場次意外迎來《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉原唱吳亦帆亂入獻聲，瞬間引爆現場，吸引數百人圍觀。

當天，台北海大新媒體學程學生、被稱為「蜜蜂弟弟」的洪帷翔，與網紅滿評哥周暐智正在街頭演出，應民眾點歌演唱〈淚崩了〉，恰巧被路過的吳亦帆聽見。她驚訝直呼「他們年紀這麼小也會唱這首歌」，隨即開啟「藝人街頭快閃模式」，親自加入合唱。

吳亦帆一開口即展現宛如行走CD般的穩定美聲，迅速吸引大批人潮聚集，現場氣氛瞬間沸騰，沒想到此舉引發周邊部分街頭藝人不滿，多次檢舉干擾演出，迫使表演一度中斷，氣氛緊張尷尬。

面對突發狀況，經驗豐富的吳亦帆臨危不亂，不僅歌聲與氣場絲毫未受影響，還主動安撫學生情緒，鼓勵大家「不要怕，遇到狀況很正常」，協助完成演出。主辦同學陳御婷事後感動表示：「亦帆姐姐不只唱功驚人，也非常溫暖，給了我們很實用的現場教戰與信心。」段雯慧同學也感謝新北市青年局的補助支持，直呼：「人生能在街頭開演唱會，真的像完成了一個夢。」

吳亦帆出道以〈淚崩了〉走紅至今已15年，曾入圍金曲獎最佳新人，並奪下歌唱比賽節目《金曲超級星》冠軍，實力備受肯定。她也透露，未來將與好友溫嵐合作推出原住民歌曲。

談及與台北海大學生的緣分，她笑稱洪帷翔曾參加《超級紅人榜》，還開玩笑說節目曾找她當「大魔王」，當場讓洪帷翔嚇傻。面對學生請教早上開嗓與喉糖祕訣，她則幽默回應：「那麼早的通告，唯一的方法就是更早起床。」至於喉糖選擇，則神祕笑說「這是秘密」。



