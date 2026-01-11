《甄嬛傳》女星嫁大30歲富商傳婚變 刪光所有合影「本人回應了」

44歲大陸女星田朴珺曾在《後宮甄嬛傳》中飾演「敦親王福晉」一角，也曾演出《三更2之餃子》，2012年底傳出與大她30歲的富商王石交往，兩人後來默認已婚。近期田朴珺接主持節目、元旦時又曬出一個人的獨照，遭網上瘋傳婚變，對此，田朴珺回應：「假的」。

根據大陸媒體報導，田朴珺日前元旦曬出一張自己獨自一人的照片，並寫上：「翻至嶄新章節，讓過往沉澱為階，來年舒展為峰。元旦快樂，2026一起共赴山海。」眼尖網友還稱過往兩人合影疑似都被田朴珺刪光，質疑兩人婚姻觸礁，對此，田朴珺向《新浪財經》表示2字「假的」，澄清婚變是子虛烏有的傳聞。

廣告 廣告

田朴珺最近接下重慶衛視節目《共同說》的主持棒，最受網友討論的一集是邀來胡歌聊天，節目中，胡歌默認生下二胎，曾一度上了熱搜，田朴珺在節目中的表現也可圈可點。過去她常被指嫁給富商、「帶資進組」，還有人稱她是因為背後有金主才能演《後宮甄嬛傳》，去年底她曬出影片回應，自嘲若真的花錢，就不會只演這麼小的角色。

而田朴珺和王石早年傳出緋聞多時，直到2018年10月王石出席頒獎典禮，公開點名田朴珺「Thank my wife Meme（謝謝我的老婆田樸珺）」，間接證實兩人領證結婚，消息傳開後，田朴珺在朋友圈分享老公脫衣半裸照片，加上羞澀表情，疑暗示老公身材好、寶刀未老，兩人不受年齡差影響；田朴珺受訪時也曾表示和另一半感情好，「在我眼中我們更像是母子戀，他有時候更像個孩子」。

更多中時新聞網報導

雷嘉汭《驅魔》曝舞林高手身分

兒少發展帳戶擴大對象 10萬生育補助可望加碼

胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視