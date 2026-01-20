《甄嬛傳》片尾原唱現身西門町街頭 吳亦帆原音重現突被檢舉場面尷尬

【緯來新聞網】歌手吳亦帆是經典宮鬥劇《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉原唱歌手，日前她突然現身台北西門町街頭表演，她表示，逛街時剛好聽到台北海大洪帷翔、網紅滿評哥周暐智正被民眾點歌〈淚崩了〉，驚訝說：「他們年紀這麼小也會唱！」立馬上演「藝人街頭快閃模式」亂入他們，美聲原音一唱哈立刻聚集一篇聽眾，現場還掀起大合唱，沒想到卻引起一旁其他的街頭藝人不滿，多次檢舉打斷影響台北海大學生表演，同學們心情大受影響，甚至停下表演，場面一度尷尬。

廣告 廣告

吳亦帆突加入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會，並原音重現。（圖／台北海大提供）

雖然一度出現狀況，但身經百戰的吳亦帆歌聲氣場全不受影響，邊協助完成表演還邊不斷給緊張的學生們打氣鼓勵「不要怕，遇到狀況很正常」。新媒體學程主辦的同學陳御婷事後感動說：「亦帆姐姐太會唱了，也很溫暖，給我們很正面的教戰指導。」段雯慧同學也感謝新北青年局補助活動，「好感動，人生可以在街頭開演唱會，新北青年局實在是替我們台北海大學生大圓夢」。

吳亦帆突加入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會，並原音重現。（圖／台北海大提供）

吳亦帆也是一名泰雅族歌手，見同學心情大亂，現場乾脆加碼隨口開唱全族語專輯《mspi幻境遊樂園》中較輕鬆的歌曲〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉，有趣的是，她爆笑爆料這首歌其實是偷臭天王老爸北原山貓（吳廷宏）「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事」，「爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡～可以聽一下嗎』？要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲。」



吳亦帆用原住民天生幽了爸爸一默，「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』這還算是日常平常的事；有一次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問：『這是誰的小孩？』才救起來的。」講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。

網紅滿評哥周暐智（右）被點歌，原唱吳亦帆就現身。（圖／台北海大提供）

台北海大國際暨校際合作事務處處長、也是網紅「機車教授」林威克超感謝吳亦帆，「學校最好的教育除了知識，就是身教言教，吳亦帆這次協助了新媒體學程同學的人生重要的職場教戰和危機處理，讓同學們回學校討論不停，一定讓他們一輩子忘不了。」

更多緯來新聞網報導

過了近40年魅力依舊！《終極戰士：殺戮星球》登全美首週票房冠軍

ARKis旅展寵粉放送簽名會 曝光私密旅行方式許願進軍美國