《甄嬛傳》片尾曲原唱亂入西門鬧區搶麥 遭街頭藝人眼紅檢舉超尷尬

吳亦帆亂入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會，原音重現震撼現場擠爆了人。台北海大提供



吳亦帆日前逛街時聽到台北海洋科技大學「蜜蜂弟弟」洪帷翔和網紅滿評哥周暐智街頭表演時被點歌《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉，驚訝「他們年紀這麼小也會唱」，立馬上演「藝人街頭快閃模式」亂入原音重現，秒掀西門鬧區數百人大合唱，不料引起其他街頭藝人眼紅不爽，多次檢舉打斷影響台北海大學生表演，同學們心情大受影響，場面衝突尷尬。

身經百戰的吳亦帆邊協助完成表演還不斷給緊張的學生們打氣鼓勵：「不要怕，遇到狀況很正常。」見同學心情大亂，她加碼唱全族語專輯《mspi幻境遊樂園》中較輕鬆的歌曲〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉，還爆料這首歌其實是偷臭老爸北原山貓（吳廷宏），「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事，爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡～可以聽一下嗎』？要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲」。

接著吳亦帆幽了爸爸一默，「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說『妳不要跟媽媽說，就給妳買糖果吃』。這還算是日常平常的事；有1次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問『這是誰的小孩』？才救起來的」。講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。

