《甄嬛傳》片尾歌后西門町亂入街頭點歌 吳亦帆吸引百名路人大合唱

吳亦帆在西門町逛街，巧遇有人在唱許久沒聽到的〈淚崩了〉。（台北海大提供）

《甄嬛傳》片尾歌后吳亦帆近日在西門町逛街，聽到台北海大「蜜蜂弟弟」洪帷翔、網紅滿評哥周暐智在街頭表演，被民眾點歌〈淚崩了〉，不僅立馬上演「藝人街頭快閃模式」亂入表演舞台，還開金嗓原音重現昔日金曲，近百名民眾還當場跟著大合唱甚至人手一支手機狂拍。

即使睽違15年在公開場合唱〈淚崩了〉，吳亦帆氣場全不受影響，見現場同學心情大亂，現場乾脆加碼隨口開唱全族語專輯《mspi幻境遊樂園》中較輕鬆的歌曲〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉。

吳亦帆逛街突亂入街頭舞台開金嗓唱經典的〈淚崩了〉。（台北海大提供）

有趣的是，她爆笑爆料這首歌其實是偷臭天王老爸北原山貓（吳廷宏）「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事」，「爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡～可以聽一下嗎』？要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲。」

吳亦帆用原住民天生幽了爸爸一默，「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』這還算是日常平常的事；有一次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問：『這是誰的小孩？』才救起來的。」講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。

