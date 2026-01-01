《甄嬛》成槍戰、黛玉暴打寶玉？ 中國廣電總局出手整治「AI魔改」

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》常遭中國網友「AI魔改」。翻攝百度



當《後宮甄嬛傳》的宮鬥成了槍戰現場、《西遊記》孫悟空持機槍掃射唐僧，又或《紅樓夢》的林黛玉痛扁賈寶玉，中國國家廣播電視總局再也不忍了，今天（1/1）起出手整治「AI魔改」，打擊部分網路帳號使用AI顛覆性竄改、魔性解讀經典影視、動畫內容行為。

中國新華社報導，廣電總局昨公告對「AI魔改」內容，「在全國範圍內開展為期一個月的專項治理」，指這些影片「嚴重背離經典作品精神內核，擾亂網絡（網路）傳播秩序，助長侵權行為，危害行業發展，干擾未成年人形成正確文化認知和現實感知。」

《後宮甄嬛傳》常遭「AI魔改」，圖為劇照。八大提供

《南方日報》報導，隨著生成式AI工具普及，愈來愈多基於經典影視、歷史題材、革命題材和英雄模範人物的AI魔改影片在短視頻平台湧現。除了上述《甄嬛傳》槍戰、《西遊記》機槍掃射以及《紅樓夢》全武行，離譜AI魔改還包括《大秦帝國》秦始皇駕著機甲戰車滅六國，《三國演義》桃園三結義的結拜是基於「喜歡結交地痞流氓」。

《南方日報》指出這些影片通過換臉、換聲、改詞、重組畫面等方式，對原有作品進行顛覆性改編，強化血腥暴力和強刺激畫面，一些涉及歷史題材、革命題材內容，放大受刑與犧牲場景，靠著視覺衝擊、強烈反差、獵奇效果等，快速吸引流量。有民眾表示：「剛開始覺得挺搞笑，後來看多了，我都想不起來經典場景本來是什麽了，忍不住擔心孩子看了會不會當真。」

中國短影音平台充斥傳授「AI魔改」的教學影片。翻攝網路

中國目前市面上的「AI魔改」影片製作流程高度簡化，有固定模板，，簡單易操作，從AI生文、文生視頻（影片）或圖生視頻、剪輯發布3步驟即可發布影片。短影音平台還有不少帳號，有「AI魔改教程」、「三分鐘AI生成視頻」教學影片，不少博主表示，AI魔改沒有太高技術門檻，「人人可上手」。。

在第一步「AI生文」中，創作者只輸入簡單提示詞，即可生成一段看似完整的劇情或台詞文本，只不過相較於原作易出現事實錯亂、情節拼接和價值偏移等。接下來「文／圖生視頻（影片）」階段，AI根據前述「AI生文」所產出、本就歪樓的文本自動生成畫面，在歷史服飾、人物身分、時代語境等往往大錯亂。最後通過簡單剪輯、配樂和字幕，一支完成度高的魔改影片即可快速發布。

中國短影音平台充斥傳授「AI魔改」的教學影片。翻攝網路

中國廣電總局昨天發出公告稱，為期1個月的專項治理重點將清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行AI魔改的下列視頻：

「1.嚴重違背原作精神內核和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識；

2.內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗；

3.存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，衝擊文化認同；

另也同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典動畫」

廣電總局要求網路視聽平台落實主體責任，強化內容審核把關，堅決清理違規內容，處置亂象突出的帳號，扭轉「AI魔改」影片蔓延的不良態勢。

《後宮甄嬛傳》常遭「AI魔改」，圖為劇照。八大提供

