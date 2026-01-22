甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出

甄子丹女兒慶22歲生日，低胸辣腿超反差近況曝。（圖／IG@donnieyenofficial）

香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。

甄濟如19日在社群分享多個影像，只見她一頭金黃色長捲髮，身穿棕色細肩帶短裙，低胸設計使上圍渾圓形狀若隱若現，腰間的透紗材質及緊身剪裁，將曼妙身材曲線完全展露，下半身則搭配一雙膝下皮靴，膝蓋延伸至大腿根部一覽無遺，不吝嗇展現白皙美腿，渾身散發有個性的女人味。

同時甄濟如加碼曬出10年前、12歲的影片，當時她頭上綁著2條辮子，戴起細框眼鏡，長相十分稚嫩，但在鏡頭前自信變換姿勢、對嘴跳舞，展現活力充沛的表演能量，與現在的女神魅力形成極大反差，令粉絲不禁留言驚嘆，「祝妳持續在舞台上發光發熱」、「生日快樂，好有活力的2016」、「從小就注定成為明星」。

此外，爸爸甄子丹也釋出一系列與甄濟如的合照，並感性發文：「我最親愛的女兒生日快樂！感覺就像昨天才被我抱在懷裡，但今天妳22歲了，我們看著妳長大成為一位美麗、聰穎、才華橫溢的女性。我們祝福妳擁有最精彩、最激勵人心、最有成就感的職業生涯，這世界已經準備好迎接妳的驚人才華」，隨後吸引超過8萬網友朝聖，爸爸的告白感動眾人。

