甄子丹妻批「中國易燃防護網」釀宏福苑大火 遭中國網友炎上急刪文道歉

汪詩詩28日在IG限動發文稱「中國製易燃防護網」釀禍，老公甄子丹迄今未發聲。翻攝汪詩詩臉書



香港大埔「宏福苑」26日發生大火連燒7棟大廈，歷時3天才在28日上午撲滅，迄今已釀128人喪生。由於事發當下宏福苑正進行大維修，各界將矛頭指向施工不慎導致大火，港星甄子丹的妻子、名模汪詩詩28日在IG限動發文稱「中國製易燃防護網」釀禍，引發中國網友不滿撻伐，她晚間刪文道歉，坦承「措辭不當」。

汪詩詩近日持續關注宏福苑大火相關消息，由於災後傳出港府將檢討將竹製棚架全面改為金屬棚架，汪詩詩28日在IG限動發文直言：「香港的火災不是由竹棚架引起的」，她並指出，火勢之所以會蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規定的中國製易燃防護網，還用泡沫密封劑封住窗戶，才會釀禍。她甚至說，有數據顯示竹子本身並不容易燃燒，「請不要把責任推到它身上。」

港星甄子丹的妻子汪詩詩發文引發爭議。翻攝IG

不過，汪詩詩這番發文意外引發中國網友不滿，認為她將錯誤推給「中國製」的防護網，似乎在影射中國產品「品質低劣」。對此，汪詩詩晚間在微博發文道歉，坦言自己在限時動態中「轉發了一段不當文字」，為避免誤導或引發誤解，已在第一時間刪除該內容。

汪詩詩指出，她原本只是想討論竹棚相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此她感到非常抱歉。她並感謝大家的提醒，也讓她意識到在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞，「現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，幫助受災地區的民眾盡快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」

汪詩詩發文惹議後刪文道歉。翻攝微博

對於汪詩詩疑似「失言」引發風暴，身為港區全國政協委員的甄子丹迄今尚未做出任何回應，近期動態仍聚焦電影宣傳與慈善活動，也讓中國網民批評他「置身事外」，質疑他的愛國立場。

