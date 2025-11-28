甄子丹妻批「陸製防護網」釀香港火災！遭炎上急滅火道歉：措辭不當

香港大埔宏福苑社區26日發生嚴重火災，傷亡慘重。（圖／達志／路透社）

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，已釀成逾百人死亡與失聯的重大災情，成為香港半世紀以來最嚴重的火警之一，引發社會各界震驚與哀悼。然而，武打明星甄子丹之妻汪詩詩卻在網路上的一番言論，意外引發大陸網友強烈不滿，對此，她急刪文道歉。

11月28日，汪詩詩在個人Instagram限時動態以英文發文表示，「香港的火災並非由竹子鷹架引起，火勢迅速蔓延的主要原因，在於承包商偷工減料，使用了不符合標準的中國易燃防護網，以及用來封住窗戶的泡沫密封劑。」她並指出，根據數據顯示竹子本身並非易燃物，呼籲外界不要將責任歸咎於竹棚架。

該言論一經發布，即在中國大陸網路平台引起廣泛轉傳與批評，許多網友解讀其發言為對大陸產品品質的指責，質疑其動機與言論用意。事件迅速升溫後，汪詩詩立即刪除相關內容，並對外發出道歉聲明。

武打明星甄子丹老婆汪詩詩失言。（圖／翻攝IG／sweetcil）

她在道歉文中表示，當時是轉發一段關於竹子鷹架的討論，並未仔細留意原始文句內容與措辭，導致外界誤會，為此她深感抱歉。汪詩詩強調：「我已第一時間刪除該內容。原本只是想討論竹子鷹架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

她進一步指出，面對災難發生之際，國民更應該團結一致、協助災區重建，「現在最重要的是，我們能齊心幫助災民早日重返正常生活」，並承諾未來將更加謹慎對待每一則訊息的傳播，避免造成社會焦點轉移。

汪詩詩道歉。（圖／翻攝IG／sweetcil）

