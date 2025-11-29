甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉

甄子丹老婆汪詩詩，因談論香港大火的發文，引發陸網友反彈。（圖／翻攝自微博）

香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。

汪詩詩在文中指出，香港的火災不是由竹棚架引起的，認為火勢之所以會迅速蔓延，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶。她強調有數據顯示竹子本身並不容易燃燒，「請不要把責任推到它身上」。

這番言論一發出立刻在陸網引發反彈，不少人認為她「影射中國製品劣質」。對此，汪詩詩緊急在微博發文道歉，承認自己轉發了一段不檔文字，文字容易引發誤會，所以已經刪除，「原本只是想討論竹子腳手架（竹棚）相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

這次的爭議讓她意識到：「在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞。」現在最重要的，是幫助受災地區的民眾儘快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，她在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導