甄子丹妻道歉了！稱「中國貨」釀香港大火 遭炎上急刪文：措辭不當

娛樂中心／綜合報導

香港宏福苑發生嚴重的火災，至少128人罹難。有香港學者指出，事件主因並非竹子鷹架易燃，是有不肖業者為降低成本，使用中國不合規格、不能防火的圍網工所致。對此，香港武打男星甄子丹的妻子汪詩詩今（28日）在IG發限動認同表示，香港大火因承包商使用來自中國不符合標準的材料，結果被中國網友炎上後，她火速刪文道歉。

汪詩詩寫道：「火勢迅速蔓延的主要原因，在於承包商偷工減料，使用了不符合標準的中國易燃防護網。」（圖／翻攝自汪詩詩IG）

汪詩詩在IG限動用英文寫道「香港的火災並非由竹子鷹架引起，火勢迅速蔓延的主要原因，在於承包商偷工減料，使用了不符合標準的中國易燃防護網，以及用來封住窗戶的泡沫密封劑。」汪詩詩最後強調「數據顯示竹子並非易燃物，請不要將責任推到竹子上。」

汪詩詩道歉：「原本只是想討論竹子鷹架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」（圖／翻攝自汪詩詩微博）

PO文一出，引發許多中國網友炎上，認為汪詩詩批評中國製品質惡劣。汪詩詩才火速刪文，並發文道歉「今天我在限時動態中轉發了一段不當文字。為避免誤導或引發誤解，我已第一時間刪除該內容。原本只是想討論竹子鷹架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

汪詩詩最後寫道「感謝大家的提醒，也讓我意識到在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一個訊息的傳遞。現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，幫助受災地區的民眾盡快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」



