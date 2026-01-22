甄子丹愛女22歲慶生！辣秀「180CM」逆天長腿

娛樂中心／李筱舲報導



甄子丹與汪詩詩的愛女甄濟如（Jasmine Yen）近日迎來22歲生日，她日前在社群平台分享了多張慶生美照與短片。畫面中，她身穿咖啡色緊身連身裙，配上帥氣十足的長皮靴，展現出不輸超模的強大氣場；而父親甄子丹也感性發文，為女兒送上真摯祝福。





甄子丹22歲愛女甄濟如「辣秀180CM長腿」！發長文「女兒生日快樂」暖哭全網

甄濟如近日迎來22歲生日，在IG分享多張慶張照片。（圖／翻攝自IG ＠jasmineyen）

遺傳雙親神基因！180公分名模身材加持，甄濟如慶生秀超強星味

身為「最強星二代」之一的甄濟如，完美遺傳了媽媽汪詩詩的優良基因，擁有180公分的名模身材，同時也繼承了爸爸甄子丹的藝術細胞，近年在音樂事業上的發展相當亮眼。在分享的慶生影像中，她換上細肩帶緊身裙，手捧蛋糕低頭吹蠟燭，舉手投足散發自信美，引來大批網友誇讚「越來越美了！」此外，甄濟如還特別上傳了一段10年前的自拍短片，當時年僅12歲的她雖滿臉稚氣，但在鏡頭前毫不生澀，已能看出濃濃的巨星潛力。

甄濟如上傳了一段10年前的自拍短片，當時年僅12歲的她如今已變成女神了。（圖／翻攝自IG ＠jasmineyen）

父親甄子丹在IG上寫下長文向女兒送上祝福，更分享多張與女兒的合照。（圖／翻攝自IG ＠donnieyenofficial）

甄子丹發文祝賀愛女22歲：妳已是才華橫溢的女性！

父親甄子丹除了在留言區送上祝福，更在自己的IG寫下長文送給女兒：「我最親愛的女兒，生日快樂！感覺就像在昨天，妳才剛被抱進我的懷裡。轉眼間，22歲的妳已蛻變成一位美麗、聰慧且才華橫溢的女性。我們祝福妳擁有一段最精彩、最激勵人心且收穫滿滿的事業旅程。世界已經準備好見證妳驚人的才華了！」字裡行間充滿對女兒的驕傲與疼愛，這份溫馨的父女情深也讓粉絲們深受感動。













