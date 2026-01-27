甄子丹獲嶺南大學榮譽博士！嘆只念過「社會大學」：教育不只是一張文憑

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

國際武打巨星甄子丹再添人生新里程碑！嶺南大學昨日（26日）舉行榮譽博士頒授典禮，特別頒授他「榮譽人文學博士學位」，以表彰他多年來在武術、電影及推廣中華文化上的卓越貢獻。典禮上，甄子丹與霍震寰、李寧、廖長江、湯濤及王安憶等知名人士一同獲頒榮譽學位，場面隆重。

甄子丹獲頒授榮譽人文學博士學位。（圖／翻攝自小紅書＠雷林靜怡）

據《星島日報》報導，甄子丹在致詞中坦言，獲頒榮譽博士令他感到「分外榮幸及感觸」。他坦言自己走的是「不尋常的路」，笑言多年來只靠「社會大學」和拍戲現場的磨練累積經驗，從未真正踏入大學校園學習。他認為大學教育不止是一個文憑，而是提供一個讓年輕人專注學習、探索知識，並與志同道合的同儕共同進步的環境。他希望年輕人要珍惜在校園的學習經歷。

嶺南大學昨日（26日）舉行榮譽博士頒授典禮。（圖／翻攝自嶺南大學官網）

至於未來會不會花更多時間走進學界、跟學生分享？甄子丹表示自己向來樂於交流，平常在片場就常與年輕電影人切磋，會把過去的經驗、甚至失敗例子拿出來談，目的就是希望他們少走「彎路」。他說只要有機會，也願意和不同人分享，讓這些累積能被傳承下去。

談到如何培育新一代電影人，他認為香港電影從業人員一向具備能屈能伸、學習力強、能吃苦等優勢，希望大家維持長處、清楚自己的強項；只要產業能提供足夠的實習與創作機會，香港仍有條件培養出更多電影人才。

