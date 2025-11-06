甄瑞興導入蒙特梭利「認知悠能」照護理念 助失智長者重拾生活自信

【警政時報 薛秀蓮 /新北報導】新北市持續推動高齡友善城市建設，近日迎來國際學者的關注。來自美國的俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard (Rick) A. Settersten, Jr.博士，以及該校榮譽院長譚孟春教授，特別到訪新莊的「銀色知悠生－蒙特梭利中心」，實地了解由新北市政府導入、強調延緩老化與失智的蒙特梭利「認知悠能」照護模式。

亞東紀念醫院神經部失智症中心主任、台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興醫師是推動此一模式的核心人物。他指出，「認知悠能」源自於加拿大的蒙特梭利長者照護理念，是以長者「還能做什麼」為出發點，尊重其需要、興趣、專長與能力，並透過精心設計的活動與環境，喚醒他們對生活的參與與熱情。他強調：「人生的價值不是計較失去了什麼，而是持續運用仍擁有的能力，活出意義。」

所謂「認知悠能」，意指在認知功能逐漸退化的過程中，透過合適的引導與支持，讓長輩能以自己的步調悠然發揮潛能。與傳統照護以補足缺失為主不同，「認知悠能」聚焦於長者本身仍具備的功能與特質，提升自信，延緩失智症的進程。

甄瑞興推動認知悠能。(圖/甄瑞興提供)

自108年12月起，「銀色知悠生－蒙特梭利中心」由新北市社會局委託台灣認知功能促進協會營運，融合蒙特梭利理念，打造一個讓長輩自主學習、互動、重拾生活節奏的溫馨空間。參訪當天，長者們正在參與書法活動，Rick博士也興致勃勃地加入體驗，笑說：「中文字真是優美！」他表示，這樣的課程不僅激發專注力，更讓長者感受到被尊重與價值感。

甄瑞興補充，目前「認知悠能」失智照顧模式已擴展至新北市21個行政區、共48處據點，累積訓練輔導員達1,433人次。今年更首次將該理念導入獨居長者的居家環境，結合生活空間改造，讓照護更貼近人心。他表示，未來將持續與醫療、學術與社區單位合作，推廣「認知悠能」至更多角落，讓每位長者都能在熟悉的社區中找到歸屬與尊嚴。

「認知悠能」提升長者自信。(圖/甄瑞興提供)

Rick與譚孟春此行同時參訪新莊新豐長照機構及公共托育中心，對新北市從幼兒到高齡照護的整體規劃表示高度肯定。Rick說：「這裡不只是提供照顧，更讓人重新找到生活的意義。

