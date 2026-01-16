▲甕缸雞也能這樣吃！竹香園竹山店「甕缸雞蓋飯」美味上桌。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】在南投竹山、鹿谷一帶被視為甕缸雞一級戰區的美食路線上，要能成功建立品牌辨識度並不容易，而來自台南關子嶺、擁有超過二十年歷史的老字號品牌「竹香園」，憑藉深厚的烤雞工藝與持續創新的料理精神，在竹山店推出全新亮點料理「甕缸雞蓋飯」，成功走出與傳統甕缸雞餐廳截然不同的風格路線，成為近年旅客與饕客討論度極高的特色餐點。

▲竹香園全台首創「甕缸雞蓋飯」成為許多遊客必點招牌。（圖／記者蘇彩娥攝）

竹香園創立於2003年，創辦人張獻元、林庭妤夫婦皆為土生土長的關子嶺人。創業初期，僅在七坪大的空間內擺放四張桌椅，當時市面流行的仍是桶仔雞，關子嶺一帶尚未出現以甕烤方式製作烤雞的料理形式。夫妻倆憑著對料理的熱情與敏銳觀察，嘗試以甕缸取代桶仔，利用甕缸火侯穩定、受熱均勻的特性，反覆測試不同溫度與時間。這條研發之路並不輕鬆，歷經烤壞上百隻雞後，才逐步掌握火侯、熟度與風味的最佳平衡，也奠定了竹香園甕缸雞的經典口碑。

▲全台首創「手剝甕缸雞」服務，將烤雞完整剝好後再上桌，讓顧客不必動手即可輕鬆品嚐皮酥肉嫩的甕缸雞，也成為品牌深受好評的貼心特色。（圖／記者蘇彩娥攝）

竹香園始終堅持選用正黑羽毛土雞，每隻雞皆達足重三斤以上，經過事前醃漬後，再以甕缸炭火烘烤約四十分鐘，使雞皮呈現薄脆口感、雞肉保有多汁彈性。更全台首創「手剝甕缸雞」服務，將烤雞完整剝好後再上桌，讓顧客不必動手即可輕鬆品嚐皮酥肉嫩的甕缸雞，也成為品牌深受好評的貼心特色。

▲隨著品牌逐步茁壯，竹香園陸續於關子嶺設立創始店、總店與仙草店，並拓展至嘉義店、安平店、屏東枋山店等地，目前全台共設有七家分店。（圖／記者蘇彩娥攝）

隨著品牌逐步茁壯，竹香園陸續於關子嶺設立創始店、總店與仙草店，並拓展至嘉義店、安平店、屏東枋山店等地，目前全台共設有七家分店。2021年正式進駐南投竹山，成為中部重要據點。儘管開幕初期正逢疫情衝擊，竹香園竹山店仍選擇深耕在地，同時思考如何在競爭激烈的甕缸雞市場中，提供更貼近日常、更多元的用餐選擇，為消費者帶來更多元且貼近日常的用餐體驗。

▲「竹香園」憑藉深厚的烤雞工藝與持續創新的料理精神，在竹山店推出全新亮點料理「甕缸雞蓋飯」，成功走出與傳統甕缸雞餐廳截然不同的風格路線，成為近年旅客與饕客討論度極高的特色餐點。（圖／記者蘇彩娥攝）

因此，「甕缸雞蓋飯」應運而生。這道料理延續竹香園最引以為傲的甕缸雞核心精神，卻以更親切、更便利的方式呈現。熱騰騰白飯先拌入特製油蔥酥，再淋上由甕缸雞筍湯提煉出的香醇雞油，油蔥與雞油交織，使每一粒米飯都飽滿入味、香氣十足；接著由師傅以熟練手勢，將甕缸雞的薄脆雞皮與鮮嫩雞肉細緻鋪蓋於飯上，一碗層次豐富、香氣四溢的甕缸雞蓋飯即完成。入口先感受到油蔥拌飯的溫潤香氣，隨後是雞皮的酥脆與雞肉的鮮甜，讓人一口接一口、回味無窮。

竹香園竹山店也貼心隨餐附上雞油脆筍湯，湯頭清甜爽口、筍香脆嫩，且可免費續湯，讓整體用餐體驗更顯誠意與溫度。除了甕缸雞蓋飯，店內仍保留多道經典且費工的招牌料理，包括紫蘇梅子雞、人蔘竹筒蝦、乾鍋山豬肉、蛋酥燴白菜、酸筍絲烘蛋，以及選用關子嶺香菇熬煮的香菇雞湯，每桌還貼心招待一份酥炸地瓜，展現老字號餐廳對細節與服務的堅持。

在蝦料理方面，「人蔘竹筒蝦」與創新研發的「甕缸胡椒蝦」同樣深受饕客喜愛。甕缸胡椒蝦嚴選新鮮白蝦，均勻灑上特製胡椒調味粉後送入甕缸炭火烘烤，透過穩定火侯鎖住蝦肉鮮甜，口感Q彈飽滿，胡椒香氣層層堆疊，入味卻不嗆口，成為近年來相當受歡迎的新興吃法。無論是前往紫南宮參拜，或是南投旅遊的去程、回程，旅客皆能在竹香園竹山店品嚐到這些用心研發的特色料理。

另一道不可錯過的經典菜色為「紫蘇梅子雞」。不同於一般餐廳採用的濕式梅子雞做法，竹香園以近似三杯料理的手法呈現，雞肉需先油炸定型，再以特製醬汁慢慢縮汁，全程仰賴師傅精準控制火侯，讓醬汁逐步滲入雞肉纖維之中。完成後的雞肉口感彈嫩，酸甜中帶有紫蘇清香，是竹香園多年來深受老饕喜愛的招牌菜色之一。

在用餐空間上，竹香園竹山店延續品牌一貫的竹藝美學。創辦人將父親早年伐竹維生的記憶，轉化為餐廳設計靈感，以竹子作為主要視覺元素，桌椅皆由老師傅手工打造，搭配山水意象牆面與竹林風格，營造出雅緻舒適的用餐氛圍，並曾獲得國際設計獎項肯定，被不少饕客譽為「全台最美甕缸雞餐廳之一」。此外，竹山店亦規劃三處大型停車場，讓旅客停車便利、用餐更安心。

無論是南投旅遊途中歇腳、造訪竹山紫南宮參拜求錢母，或是親友聚餐、團體用餐，竹香園竹山店都提供了一處結合美味、創新與舒適空間的理想選擇。以「甕缸雞蓋飯」為代表，竹香園不僅延續二十多年來對料理的初心，更用創新思維，為甕缸雞開創出全新的樣貌與可能。