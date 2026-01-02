甘比亞逾200人非法移民大船翻覆！釀7死、多人失蹤 目前僅96人獲救

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

西非國家甘比亞政府昨（1）日證實，12月31日跨年夜有一艘載有超過200名非法移民的船隻，前往西班牙途中，在北岸附近海域翻覆，雖然甘比亞海軍和海岸防衛隊及時派遣搜救團隊，進行搶救和打撈行動，但仍釀成至少7死、多人失蹤的情況；目前僅96人獲救，其中多人傷勢嚴重。

西非國家甘比亞政府昨日證實，12月31日跨年夜有一艘載有超過200名非法移民的船隻，前往西班牙途中，在北岸附近海域翻覆。（示意圖／Unsplash）

據法新社報導，甘比亞政府發布聲明指出，「獲悉發生一起海上慘劇，一艘據稱載有超過200名移民的船隻於2025年12月31日午夜左右，在北岸區（North Bank Region）吉納克村（Jinack Village）附近翻覆」。而甘比亞海軍在接獲求救訊號後，於午夜時分展開搜救行動，並見到該遇難船隻擱淺在沙洲上。

廣告 廣告

該聲明也補充，多名罹難者已證實並非甘比亞籍，甘比亞政府將向遇難者家屬表示誠摯慰問。

據悉，許多非洲人試圖前往西班牙加納利群島（Canary Islands），將該地視為通往歐洲的門戶，為此冒險航向大西洋。



更多FTNN新聞網報導

超划算交易！帛琉承接美非法移民「換現金」 爽拿2.4億還能補充勞工

華府國民兵槍擊案 川普震怒宣布：「永久暫停」第三世界國家移民、驅逐擾亂社會秩序者

疑香檳＋仙女棒點燃天花板！瑞士酒吧迎新年不到2小時釀40死115傷 舉國降半旗5日哀悼

