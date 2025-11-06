甘肅探獲7億噸優質冶鎂白雲岩礦床！資源綜合利用潛力巨大

據大陸甘肅省自然資源廳6日消息，甘肅平涼成功探獲一處大型冶鎂白雲岩礦床，資源總量達7億噸，標誌著該區域在礦產勘查方面取得重大突破。此次探測開創了省市縣三級協同找礦的先河，為深化找礦突破戰略行動、破解找礦難題標注了新起點、提供了新實踐。

大陸甘肅平涼成功探獲一處大型冶鎂白雲岩礦床，資源總量達7億噸。（圖／翻攝《快科技》）

據《甘肅日報》引述大陸甘肅省自然資源廳6日消息，該礦床位於崆峒區轉馬台一帶。勘查結果顯示，礦體賦存於中元古界薊縣系王全口組淺海相碳酸鹽岩地層中，共圈定5條呈層狀產出的冶鎂白雲岩礦體，MgO平均品位20.67%，為優質的冶鎂白雲岩礦。

同時，該礦具有規模巨大、埋藏較淺、傾角平緩、厚度穩定等特點，便於露天開採的優勢。

經估算，露採境界內累計查明冶鎂用白雲岩礦石量超7億噸，另有可綜合利用的建築用白雲岩3億多噸。該白雲岩礦除作為冶煉金屬鎂的重要原料外，還可用於耐火材料、冶金熔劑、玻璃和陶瓷等工業領域，資源綜合利用潛力巨大。

