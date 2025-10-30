甘肅爆政府侵吞民產! 「一紙律師函」解約 供熱民企投15.8億後突被接管
[Newtalk新聞] 近日，甘肅岷縣宏源清潔熱力有限公司（以下簡稱「宏源公司」）董事長張永向中國媒體《大象新聞》反映，該公司透過政府招商引資途徑投資岷縣供熱項目，與岷縣政府簽訂為期 30 年的供熱特許經營協議，累計投入 3.7 億元人民幣 ( 約合台幣 15.8 億 )，用於建設和維護岷縣城區集中供熱系統。然而，僅經營 5 年後，宏源公司即被當地主管部門以「律師函」形式強行接管，引發外界關注。
據《大象新聞》報導，2018 年，宏源公司在中國蘭州投資貿易洽談會上與岷縣政府簽署《岷縣城區集中供熱改造建設項目合作協議》，取得老城區及多個新區域的獨家供熱經營權，期限自 2018 年 8 月 24 日至 2048 年 8 月 23 日。隨後，公司陸續投入 3.7 億元人民幣，鋪設管網 40 餘公里，改造建設換熱站 20 餘座，基本滿足城區冬季供暖需求。
2020 年，宏源公司嘗試爭取政府供熱專項債以緩解資金壓力，卻被告知「民營企業無法使用」。不久後，岷縣住建局以聯合申請為由要求公司出具「與城投公司共同承擔供熱」的證明，但張永拒絕配合。數月後，岷縣政府及其城投公司卻成功獲批並使用該筆專項債資金，投入建設多座鍋爐廠，導致原本應由宏源公司獨營的供熱體系出現「三方並立」的混亂局面。
在煤炭價格暴漲與疫情衝擊下，宏源公司一度虧損達 1.65 億元人民幣。張永指出，政府定價與市場煤價嚴重脫節，加上約三分之一用戶長期拖欠暖氣費，導致經營壓力沉重。「我們每年有上萬戶欠費，其中約 1,000 戶屬於所謂「人情戶」，一些公職人員甚至多年未繳費。」宏源公司員工表示。
2023 年 6 月 13 日，宏源公司突然收到由甘肅融通律師事務所代表岷縣住建局發出的《解除特許經營協議函》，理由包括企業負債高、涉訴多及群眾投訴等。隨後，岷縣政府於 7 月下達《接管通知書》，並正式封存公司資產，將供熱權交由縣城投公司接管。
北京浩天（鄭州）律師事務所律師張建明指出，特許經營協議屬「行政協議」，解除應依法經由行政程序決定，律師函僅屬民事溝通文件，並不具行政強制效力，該做法「程序嚴重違法」。
岷縣住建局表示，自 2020 年以來，居民對供熱的投訴超過百件，反映供熱質量不佳。張永回應稱，宏源公司服務約 3 萬多戶，官方統計投訴率在定西市同業中排名倒數第二，「若這樣也算不合格，那整個定西就沒有合格企業了」。
宏源公司懷疑，當地政府接管實為因應審計壓力。根據定西市審計局文件，岷縣城投公司在供熱專項債項目中未按要求投入自有資金，存在資金平衡風險。張永指出：「 2023 年正值專項債還款期，審計要求多方籌資，結果政府就強行接管我們投資三億多的企業。」目前，宏源公司已多次透過律師函、信訪等管道上訴，仍未獲明確回應。張永無奈表示：「我們是民營企業，面對政府部門，維權之路實在艱難。」
