甘藷豐年季臺南新化登場 萬人焢窯挑戰世界紀錄 全民共學深化食農教育

▲甘藷豐年季臺南新化登場，農糧署主秘書陳立儀、南市農業局長李芳林、新化區長李義隆、甘藷產業策略聯盟總召集人邱木城及議員等聯合為活動開幕。（記者李嘉祥攝）

為持續推廣國產甘藷並加深國人甘藷文化印象，農業部農糧署今年輔導「台灣甘藷產業策略聯盟」6日於臺南市新化甘藷產區舉辦「2025甘藷豐年季」活動，以感恩頭家、扎根食農、地方共榮為主題舉辦萬人焢窯嘉年華、草地音樂會、甘甜好市集、熱心捐血公益與頭家萬壽宴等5大活動，希望以全民共學深化食農教育，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。

農糧署主任秘書陳立儀、南市農業局長李芳林、新化區長李義隆、甘藷產業策略聯盟總召集人邱木城及議員等聯合為活動開幕。

甘藷豐年季活動吸引千名學童及師長參與，體驗古早時期窯烤地瓜過程，從堆窯、生火到焢烤地瓜，全程實作體驗農村智慧；活動使用的焢窯木材均取材於廢棄木箱與木棧板，落實資源再利用，呼應農業循環與永續發展精神；活動最大亮點為挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，現場香味四溢。

配合烘窯主題，舞台區設置「炭火之舞」，鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱與親子互動等節目輪番登場，並邀YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐與大小朋友同歡，展現農村節慶活力；「甘甜好市集」集結臺南農會、全臺農業策略聯盟、青農與文創攤位，展售甘藷加工品、生鮮蔬果與特色商品，並設置公益捐血活動，鼓勵民眾用行動支持公益，愛心滿滿。

農糧署主任秘書陳立儀表示，為使產業走向自主發展，農糧署自109年輔導成立台灣甘藷產業策略聯盟，迄今邁入第5個年度，就產業執行契作化栽培生產、參與產銷履歷、健康種苗予以輔導，協助業者投入加工設備生產，提升國產甘藷農產價值，也感謝台灣甘藷產業策略聯盟長年協助政府推動農業相關政策，對甘藷聯盟於台灣甘藷產業付出龐大貢獻予以肯定，期許聯盟規模持續壯大，推動甘藷產業走向國際化。

甘藷產業策略聯盟總召集人邱木城說，甘藷策略聯盟每年度舉辦產業年會，邀全台甘藷生產農友、加工業者齊聚一同，今年度以百桌宴席感謝甘藷農民為臺灣甘藷產業的辛勤奮鬥，也展現聯盟辦理「國際藷王爭霸賽年度成果」，宴席納入競賽得獎作品，展示甘藷料理創新硬實力，也期盼透過此次挑戰活動，提升臺灣甘藷食農教育與在地文化的國際能見度。