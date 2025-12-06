甘藷豐年季臺南新化登場 萬人焢窯挑戰世界紀錄

記者古可絜／綜合報導

為推廣國產甘藷並加深國人甘藷文化印象，由農業部農糧署輔導的「臺灣甘藷產業策略聯盟」今（6）日在臺南新化舉辦「2025甘藷豐年季」，以感恩頭家、扎根食農、地方共榮為主題，舉辦萬人焢窯嘉年華、草地音樂會、甘甜好市集、熱心捐血公益與頭家萬壽宴等5大活動，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。

現場由家長及師長陪同超過千名學童參與古早時期窯烤地瓜過程，從堆窯、生火到焢烤地瓜，全程實作體驗農村智慧，今日豐年季活動最大亮點，就屬挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄圓滿成功，窯烤出來的香甜甘藷，使活動現場香味四溢。

主舞臺則設置「炭火之舞」，由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱與親子互動等節目輪番登場，並邀請YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐與大小朋友同歡，展現農村節慶活力；另有「甘甜好市集」集結臺南農會、全臺農業策略聯盟、青農與文創攤位，展售甘藷加工品、生鮮蔬果與特色商品，並設置公益捐血活動，鼓勵民眾用行動支持公益。

農糧署說明，為使產業走向自主發展，自民國109年輔導成立臺灣甘藷產業策略聯盟，迄今邁入第5個年度，就產業執行契作化栽培生產、參與產銷履歷、健康種苗予以輔導，協助業者投入加工設備生產，提升國產甘藷農產價值。

甘藷策略聯盟每年度舉辦產業年會，邀集全臺甘藷生產農友、加工業者齊聚一同，今年度以百桌宴席感謝甘藷農民為臺灣甘藷產業的辛勤奮鬥，也展現聯盟辦理「國際藷王爭霸賽年度成果」，宴席納入競賽得獎作品，展示甘藷料理創新硬實力。