甘藷豐年季 萬人焢窯挑戰世界紀錄

台灣甘藷產業策略聯盟六日將舉辦甘藷豐年季，歡迎所有人前來品味甘藷的美味。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣甘藷產業策略聯盟主辦甘藷豐年季，六日將於新化區果菜市場登場，適逢聯盟成立五週年，規劃萬人焢窯嘉年華、草地音樂市集及頭家萬壽宴等活動，萬人焢窯希望挑戰世界紀錄，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。市長黃偉哲表示，甘藷在台灣，不僅在農業經濟及民眾糧食扮演重要角色，更是健康、營養、符合環保優秀農作物，在加工創新夠展現優秀成果，希望透過各項活動，讓甘藷紅到全世界。

黃偉哲強調，將持續與中央合作，推動產業升級，讓台灣甘藷聞名全國，並讓年輕一代知道甘藷美味，甚至紅到國外去。其中「萬人焢窯嘉年華」吸引上千組報名，從堆窯、生火到烤甘藷，所有人全程實作體驗農村生活智慧，希望挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，為台南的食農教育與文化能見度再添亮點。

當日「炭火之舞」舞台，各式精彩表演輪番登場，草地音樂會邀請YOYO家族帶來親子同樂時間。超過上百攤「甘甜好市集」則集結全台青農、生鮮蔬果、甘藷加工品與食農文創品牌，讓民眾邊逛邊認識在地農產。夜間則舉辦席開百桌的「頭家萬壽宴」享受甘藷大餐。

農糧署南區分署長賴明陽表示，甘藷象徵台灣韌性與土地奉獻，希望讓民眾更理解食物來源與農民付出，透過地方創生與加工創新，讓甘藷創新機，並深耕食農教育，歡迎所有人一起來參與甘藷盛典。

聯盟總召邱木城表示，活動當日預計吸引超過兩萬人參與，挑戰萬人焢窯世界紀錄，焢窯不僅是農事教育，也是從泥土中學習珍惜食物機會。而甘藷從傳統吃飽農作物，成為多元產品，希望打造完整產業鏈能量，聯盟希望讓更多年輕世代重新認識在地農產。