甘藷豐年季12/6台南登場 挑戰土窯烤地瓜世界紀錄

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2025甘藷豐年季預定12月6日在新化區果菜市場登場，除規劃3大亮點活動，且將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄。

黃偉哲今天在記者會表示，甘藷在台灣扮演農業經濟及人民糧食重要角色，也是健康、營養、符合環保的農作物，市府將持續推動產業升級，讓台灣甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，也讓台灣年輕一代知道甘藷美味。

台南市政府指出，2025甘藷豐年季由台灣甘藷產業策略聯盟主辦，規劃「萬人焢窯嘉年華」、「草地音樂市集」及「頭家萬壽宴」等3大亮點活動。

市府表示，「萬人焢窯嘉年華」將結合上千名學童和家庭，從堆窯、生火到烤甘藷，全程實作體驗農村生活智慧，且將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，為台南食農教育和文化能見度再添亮點。

黃偉哲也說，現代許多年輕人不熟悉焢窯，他希望透過活動重新連結世代記憶，讓孩子們了解甘藷價值和美味。

此外，活動當天設置「炭火之舞」舞台，由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱及親子互動等節目演出。草地音樂會邀請YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐帶來親子同樂時間。「甘甜好市集」逾120個攤位，集結台灣青農、生鮮蔬果、甘藷加工品與食農文創品牌。

夜間席開百桌的「頭家萬壽宴」，將邀請超過1000名甘藷產業農民和貴賓，用甘藷入菜共享成果，象徵台灣農業團結和對農民的敬意。（編輯：龍柏安）1141203