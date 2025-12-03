甘藷豐年季12/6新化果菜市場邀萬人焢窯樂 黃偉哲：讓甘藷紅到全世界

▲市長黃偉哲邀請民眾本週六(12月6日)前往新化區果菜市場，參加萬人焢窯「2025甘藷豐年季」。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】由台灣甘藷產業策略聯盟主辦的「2025甘藷豐年季」將於本週六(12月6日)在新化區果菜市場盛大登場，由於適逢聯盟成立五週年，規劃「萬人焢窯嘉年華」、「草地音樂市集」及「頭家萬壽宴」等三大亮點活動。今（3）日於永華市政中心舉辦行前記者會，台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長賴明陽及產業代表共同邀請民眾一起來台南吃番薯、看表演、逛市集，體驗一年一度的甘藷盛典。

▲市長黃偉哲表示，長久以來甘藷在台灣農業經濟以及人民糧食扮演重要角色，更是健康、營養、符合環保的優秀農作物。(記者劉秋菊攝影)

市長黃偉哲表示，長久以來甘藷在台灣，不僅在農業經濟以及人民糧食扮演重要角色，更是健康、營養、符合環保的優秀農作物，在加工創新方面展現優秀成果。黃偉哲強調，市府將持續與中央合作推動產業升級，讓台灣的甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，要讓台灣年輕一代的朋友知道甘藷的美味，還要讓台灣的甘藷紅到國外去。

▲在業者努力下，甘藷的創新加工食品成果豐碩。(記者劉秋菊攝影)

今年「萬人焢窯嘉年華」活動結合上千名學童與家庭，從堆窯、生火到烤甘藷，全程實作體驗農村生活智慧。活動所使用的木料與格外甘藷皆為再利用素材，也將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，為台南的食農教育與文化能見度再添亮點。黃市長在聯訪中也提到，現在許多年輕人已不熟悉焢窯，希望藉由活動重新連結世代記憶，讓孩子了解甘藷的價值與美味。

活動當天亦規劃「炭火之舞」舞台，由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱及親子互動等節目熱力演出；草地音樂會則邀請YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐帶來親子同樂時間。超過120攤「甘甜好市集」集結全台青農、生鮮蔬果、甘藷加工品與食農文創品牌，同時設置公益健康篩檢，讓民眾邊逛邊認識在地農產。

夜間的「頭家萬壽宴」將席開百桌，邀請超過千名甘藷產業農民與各界貴賓，用甘藷入菜共享成果，象徵台灣農業團結與對農民的敬意。

農糧署南區分署長賴明陽表示，甘藷象徵台灣韌性與土地奉獻，此次活動希望讓民眾更理解食物來源與農民付出；同時透過地方創生與加工創新，為台灣甘藷產業打造更具競爭力的永續未來。

今日記者會包括市議員余柷青、沈家鳳、沈鎮東、李偉智、王宣貿到場，立法委員陳亭妃、林俊憲及各議員服務處也派代表到現場支持。

更多活動資訊，請見台灣甘藷產業策略聯盟臉書：https://reurl.cc/nlrKNX