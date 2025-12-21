甘迺迪中心也變川普的！強勢列名惹議 家屬揚言3年後將親手拆除

美國華盛頓甘迺迪表演藝術中心董事會19日投票通過，在這座國會指定的紀念建築上加掛美國總統川普（Donald Trump）的名字。20日上午，工人在藍色帆布遮蔽下於鷹架上施工，數小時後建築物已掛上新名稱「唐納·川普與約翰·甘迺迪表演藝術紀念中心」。

甘迺迪表演藝術中心目前加掛川普的名字。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》20日報導，由川普親自挑選的董事會成員一致通過這項決議，川普本人同時也是董事會主席。甘迺迪中心表示，此舉是為了表彰川普振興該機構的貢獻。然而，這項決定引發爭議，包括身為當然董事的民主黨國會議員及部分歷史學者都堅稱，只有國會才有權更改名稱。

廣告 廣告

前眾議院歷史學者斯莫克（Ray Smock）透過電子郵件表示，甘迺迪中心是依法命名，若要更改名稱必須修訂1964年的法律。他強調，甘迺迪中心董事會並非立法機構，國會才是制定法律的單位。

美國會在1964年將這座表演藝術中心命名為甘迺迪的生命紀念館，當時距離甘迺迪遇刺身亡僅一年。該法律明確禁止董事會將中心變更為紀念其他任何人，也禁止在建築外部加上其他人的名字。

部分甘迺迪家族成員反對改名。甘迺迪的姪女凱莉·甘迺迪（Kerry Kennedy）在社群平台X上發文表示，她將在川普任期結束後親自移除川普的名字。她在一張中心新名稱的照片上寫道，「從今天起3年零1個月後，我要拿鎬頭把那些字母從建築上拆下來，但我需要有人幫忙扶梯子，你願意嗎？」她還補充，「今天就申請木工證，這樣就是工會工作了！」

甘迺迪中心是華盛頓最新一座被加上川普名字的建築。美國和平研究所近期也已更名為川普的名字。甘迺迪中心20日並未回應媒體的置評請求。

延伸閱讀

蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺

史上第一人！超級富豪馬斯克身價衝破7000億美元

全球股市創高恐重演網路泡沫？央行關注AI示警3風險