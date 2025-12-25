甘迺迪中心加上川普名字 民主黨議員提告要求移除

川普在今年稍早，更換甘迺迪藝術中心董事會民主黨成員，還自己擔任主席。

美國民主黨眾議員畢提提起訴訟，要求將川普總統的名字，從華盛頓著名的甘迺迪藝術中心移除。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，上週甘迺迪藝術中心董事會投票決定，將表演藝術中心更名為川普—甘迺迪中心，報導中說，川普在甘迺迪中心安插了大量盟友。

畢提是美國民主黨眾議員，她在訴訟中聲稱，更名是非法的，因為更改名稱需要國會立法。她還說，曾經透過電話參加會議，討論更名事宜，但是當她試圖表達反對意見時，卻被靜音了。她指出，在更像是專制政權，而非共和國的場景中，現任總統和他親自挑選的忠誠擁護者，把這座歷史悠久的中心，以川普總統的名字重新命名。

白宮提供給BBC的聲明中說，川普挺身而出，透過加強甘迺迪中心的財政狀況、對建築進行現代化改造等等，拯救了甘迺迪中心。發言人還說，甘迺迪藝術中心董事會一致投票決定，將它改名為川普—甘迺迪中心，這個歷史性舉措，代表了美國最具代表性的文化機構之一，進入了成功、聲望和重現輝煌的新時代。而甘迺迪家族的多位成員先前在社群媒體上，對更名一事表達批評。