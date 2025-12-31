甘迺迪中心加川普名字惹議 爵士樂團取消跨年演出

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國一支知名爵士樂團和一個舞團取消在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）的演出，以抗議這座首屈一指的表演藝術中心更名，加入美國總統川普的名字。

法新社報導，甘迺迪中心本月更名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的家屬和多位民主黨籍政治人物對此表達強烈不滿。

如今更多藝文界人士也表態反對更名。多位原定今年底和明年在這座表演藝術中心登場的藝術家紛紛取消演出。

資深爵士樂團The Cookers在聲明中表示，無法如原定計畫於跨年夜演出，他們「深感遺憾」。

他們在聲明中說：「爵士樂誕生於掙扎與對自由的不懈追求：思想自由、表達自由，以及人聲全然的自由。」聲明並未說明取消演出的原因。

不過樂團鼓手哈特（Billy Hart）告訴「紐約時報」，中心更名「顯然」影響了他們的決定。

川普任命的中心董事長格瑞尼爾（Richard Grenell）譴責這些藝術家取消演出，稱他們「本來就是由前任極左派領導團隊邀請」。

根據法新社取得的格瑞尼爾信函副本，格瑞尼爾上週指控爵士樂手瑞德（Chuck Redd）搞「政治噱頭」。瑞德每年平安夜都會在甘迺迪中心主持演出，但今年宣布取消。格瑞尼爾說，中心將求償100萬美元。

紐約舞團Doug Varone and Dancers也退出原定明年4月的演出。他們昨天在社群平台Instagram發文說：「鑒於川普近日以自己名字為甘迺迪中心重新命名，我們無法繼續說服自己和觀眾踏入這座昔日偉大的場館。」

民謠歌手李伊（Kristy Lee）上週也在社群媒體宣布，她取消明年1月14日的演出，因為「若失去我的正直，代價將遠比任何酬勞更大」。

川普重返白宮執政後便對甘迺迪中心發揮影響力，他的政府抨擊這類文化機構過於左傾。川普親自擔任甘迺迪中心主席，並撤換大多數董事會成員後，已有不少音樂家及其他藝術家取消演出。

中心新任經營團隊刪減變裝秀及LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）社群相關活動，轉而舉辦宗教右派會議並邀請更多基督教藝術家表演。

根據美國媒體報導，自新董事會上任以來，票券銷售量下滑。（編譯：盧映孜）1141231