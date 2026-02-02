甘迺迪中心更名引發退演潮 川普宣布將關閉2年翻修

美國總統川普(Donald Trump)表示，他將從7月開始將華盛頓的甘迺迪表演藝術中心(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts)關閉2年，以進行翻修。

川普1日晚間在社群媒體上宣布這項消息。在川普撤換了管理階層，並將中心的名字加入將自己的名字後，引發了一波退演潮。

在川普宣布這項消息的幾天前，一部關於第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)在這個場館首映。

川普說，這項提案將提交給甘迺迪中心董事會批准。川普已經在董事會中安插了自家人馬。

一些知名的表演藝術團體已經取消了在這個場館的演出，最新一位取消演出的藝術家是作曲家葛拉斯(Philip Glass)，他宣布取消他的第15號交響曲「林肯」(Lincoln)的演出，因為他說如今中心的價值，已經與他的作品表達的訊息「直接衝突」。

川普在他的發文中表示：「這個重要決議是基於許多備受尊敬的專家的意見，將把一個疲憊、破敗不堪，多年來在財務與結構上都處於糟糕狀態的中心，轉變為一個世界級的藝術、音樂與娛樂堡壘。」 (編輯:柳向華)