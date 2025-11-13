甘迺迪外孫宣布角逐國會議員 盼延續政治家族傳統

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國第35位總統甘迺迪的外孫史洛斯柏格（Jack Schlossberg）計劃明年角逐國會議員，延續美國歷史上最具代表性的政治家族之一的傳統。

綜合法新社和路透社報導，32歲的史洛斯柏格是1963年遇刺身亡的美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫、卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）與設計師愛德溫．史洛斯柏格（Edwin Schlossberg）的兒子。

廣告 廣告

他計劃參加2026年11月3日舉行的期中選舉，角逐紐約州第12選區聯邦眾議員席位，接替即將退休的民主黨籍議員納德勒（Jerry Nadler）。

78歲的納德勒9月宣布將於任期明年屆滿後退休，結束超過30年的國會生涯。他坦言，黨內對世代交替的呼聲日益高漲。

史洛斯柏格本月11日深夜在社群平台Instagram發布影片，直指美國「各層級都陷入危機」，包括教育、醫療及社會福利預算遭削減，以及他口中的貪腐問題。

他在宣布參選的影片中表示：「這個選區應該擁有一位有能力駕馭這個選區創意、活力和動力，並將其轉化為華盛頓政治影響力的民意代表。」

他說，「我參選不是因為我知道所有問題的解決辦法，而是因為紐約第12選區的居民知道」解決之道。

史洛斯柏格社群媒體有著為數龐大的追隨者，他也持續藉此批評共和黨籍總統川普（Donald Trump）。

他在宣布參選時表示：「總統今年賺了將近10億美元。他在白宮內部選擇誰是贏家、誰是輸家。這不是資本主義，而是裙帶主義。」他說：「這已是1場憲政危機，由1位危險人物操控三權。」

「他正剝奪公民的公民權，並壓制批評者的聲音。」

至於史洛斯柏格是否能成為民主黨欽點的候選人，仍須視未來初選參選人數而定。他可能面臨激烈的黨內競爭。（編譯：蔡佳敏）1141113