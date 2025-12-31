甘迺迪家族又一人早逝 甘迺迪35歲外孫女罹血癌亡

美國已故總統甘迺迪的外孫女史洛斯柏格（Tatiana Celia Kennedy Schlossberg，右二）罹患血癌去世。美聯社



美國前總統甘迺迪家族又有一人難逃英年早逝詛咒。甘迺迪外孫女史洛斯柏格週二（12/30）因罹患血癌病逝，享年35歲，留下一對年幼子女。

甘迺迪家族週二在甘迺迪圖書館基金會社群帳號發聲明表示，甘迺迪外孫女史洛斯柏格（Tatiana Celia Kennedy Schlossberg）不幸病逝。聲明中說：「我們美麗的塔蒂安娜今早離世。她會永遠活在我們的心中。」聲明並未說明死因以及其他細節。

史洛斯柏格（Tatiana Celia Kennedy Schlossberg，右二）的母親卡洛琳(左一)是甘迺迪的長女。卡洛琳和丈夫Edwin Schlossberg(左二)育有3名子女，兒子Jack Schlossberg(右一)正在角逐紐約州議員選舉。美聯社

35歲的史洛斯柏格是已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）長女卡洛琳（Caroline Kennedy）的女兒，是知名的氣候環境議題記者。

史洛斯柏格去年底在《紐約客》發表一篇文章自曝，她在當年5月生下第二胎後，被診斷罹患急性骨髓性白血病。文中寫著：「我的第一個念頭就是我的孩子們，他們的臉龐永遠印在我的眼簾裡，他們不會記得我的樣子。」

為了盡可能延長生命，她接受化療和幹細胞移植，但醫師說，最好的狀況就是讓她多活一年。史洛斯柏格在文章中說，最不捨的就是她的母親：「我這一輩子，都盡量成為一個好孩子、好學生、好姊姊和好女兒，就為了保護我的母親，不要讓她難過或生氣。但我現在卻又為她和家人帶來另一場悲劇，而我完全無能為力。」

史洛斯柏格的母親卡洛琳在5歲時，父親甘迺迪在達拉斯遇刺身亡。10歲時，伯父羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）也在競選總統期間遭暗殺死亡。

卡洛琳的弟弟、小甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）則是在1999年駕駛小飛機時墜入大西洋死亡，享年38歲。小甘迺迪的妻子和小姨子也都在機上同時罹難。

