甘迺迪家族詛咒再現！35歲外孫女生2胎後「罹罕見血癌」：或許還能活1年吧…

甘迺迪外孫女施洛斯伯格罹患血癌，只剩不到1年的壽命。圖／翻攝自tatianaschlossberg官網

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年11月22日於德州達拉斯的迪利廣場（Dealey Plaza）遇刺身亡，至今已有62年，然而自甘迺迪過世後，其家族成員卻陸續碰上多起死亡悲劇，包括早逝、意外、遇刺及嚴重疾病等，因而被外界封為「甘迺迪家族詛咒」。不料，甘迺迪外孫女、環境記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）近日更透露她被診斷出罹患末期癌症，生命可能剩不到1年。

施洛斯伯格在甘迺迪遇刺滿62週年的11月22日這天，於《紐約客》（The New Yorker）刊文透露，她去（2024）年5月生下第2胎後不久，就被診斷出急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，AML），並帶有在AML病例中不到2%的 「第3號染色體倒置」罕見基因突變，無法透過標準療程治癒。

施洛斯伯格回憶道，她在懷孕9個月的生活還在泳池游了1英里（約1.6公里）：「我沒有生病，也不覺得不舒服，我甚至覺得我是認識的人中最健康的一位。」診斷結果公布後，施洛斯伯格立即展開治療，包括多輪化療、2次骨髓移植，怎料去年9月又被診斷出感染「愛潑斯坦–巴爾病毒」（Epstein-Barr virus，EBV，又稱EB 病毒），導致腎臟受損，甚至必須重新學習走路。

雖然施洛斯伯格今（2026）年1月參與CAR-T細胞免疫療法臨床試驗，但情況仍未好轉：「我的醫生告訴我，他或許還能讓我活1年吧」。施洛斯伯格在文末回顧自身心境，希望能用孩子的記憶填滿腦海，努力活在當下陪伴孩子、記住與孩子的每一刻：「我一生都努力做個好人，一直努力成為好學生、好姊妹、好女兒，努力保護媽媽，不讓她難過或生氣，現在我卻為她、為我們的家庭帶來了新的悲劇，而我卻無力阻止。」

「甘迺迪家族詛咒」列表

約翰.F.甘迺迪（John F. Kennedy）：美國第35任總統，1963年在達拉斯遇刺身亡，享年46歲。 小約瑟夫·派屈克·甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr.）：甘迺迪家族長子，前總統甘迺迪的哥哥，在第二次世界大戰期間於1944年執行任務時犧牲，享年29歲。 凱瑟琳·基克·甘迺迪（Kathleen “Kick” Kennedy）：美國駐英大使老約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy Sr.）之女、凱薩琳·琪克·甘迺迪（Kathleen “Kick” Kennedy），在1948年飛機墜機身亡，享年28歲。 派崔克·包維耶·甘迺迪（Patrick Bouvier Kennedy）：前總統甘迺迪與夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy）最小的孩子，出生後39小時就因新生兒呼吸窘迫症候群夭折。 羅伯特·F·甘迺迪（Robert F. Kennedy）：前司法部長、前總統甘迺迪弟弟，1968年在洛杉磯競選總統期間被槍殺，享年43歲。 大衛·A·甘迺迪（David A. Kennedy）：羅伯特·F·甘迺迪之子，1984年因藥物過量在佛羅里達一間飯店身亡。 邁克爾·勒莫恩·甘迺迪（Michael LeMoyne Kennedy）：羅伯特·F·甘迺迪之子，1997年在科羅拉多州阿斯彭（Aspen）的滑雪事故中喪命。 約翰.F. 甘迺迪二世（John Fitzgerald Kennedy Jr.）：前總統甘迺迪長子，他因創辦政治雜誌《George》而聞名，被媒體譽為「美國王子」，並於1999年在一場飛機墜毀事故中與妻子雙雙去世，享年39歲。 卡拉·甘迺迪（Kara Kennedy）：前參議員泰德·甘迺迪（Ted Kennedy）之女，2011年在華府某健身房運動時突發心臟病過世。 瑪麗·理查森·甘迺迪（Mary Richardson Kennedy）：現任衛生及公共服務部長小羅伯特甘迺迪（RFK Jr.）妻子，2012年在紐約家中輕生。 莎歐爾茜·甘迺迪·希爾（Saoirse Kennedy Hill）：前司法部長羅伯特甘迺迪之孫女，2019年疑似藥物過量去世，得年22歲。 梅芙·肯尼迪·湯森（Maeve Kennedy Townsend McKean） 與其子吉迪恩（Gideon）：前司法部長羅伯特甘迺迪之孫女及曾孫，2020年在切薩皮克灣划獨木舟時遇難。 羅絲瑪麗·甘迺迪（Rosemary Kennedy）：前總統甘迺迪的姐姐，出生時大腦缺氧導致智力發育出現遲緩，剛成年時曾出現癲癇發作和嚴重的情緒波動，因此父親在1941年為她安排了腦白質切除術，卻因手術失敗，就此變成終身殘疾。



