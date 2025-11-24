甘迺迪家族詛咒再現？35歲外孫女罹白血病 壽命剩一年

美國前總統甘迺迪遇刺62年後，其35歲外孫女公開透露，自己罹患急性骨髓性白血病。（圖／翻攝自約翰甘迺迪維基百科／羅伯特·法蘭西斯·甘迺迪維基百科）





美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺62年後，其35歲外孫女塔蒂亞娜·施拉茲伯格（Tatiana Schlossberg）公開透露，她罹患急性骨髓性白血病，醫生預估壽命僅剩一年。此消息也再度引發外界對「甘迺迪詛咒（Kennedy Curse）」的討論。

根據外媒《Washington Times》報導，塔蒂亞娜是甘迺迪女兒卡羅琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）與艾德溫·施洛斯伯格（Edwin Schlossberg）的女兒。而她選在祖父遇刺62週年的當天曝光病情，她表示，自己在去（2024）年5月確診，當時34歲，在生下第二個孩子後，醫生發現她的白血球數值偏高，檢查結果顯示罹患急性骨髓性白血病，並帶有一種罕見突變，多見於年長患者。

塔蒂亞娜指出，自己已接受多輪化療及兩次幹細胞移植，第一次使用妹妹的細胞，第二次使用非親屬捐贈者的細胞，並參與臨床試驗，但在最近一次試驗中，醫生告訴她：「我或許能讓你多活一年，也許。」

塔蒂亞娜還談到對孩子的擔憂，害怕女兒和兒子將來不會記得她，並表示自己無法繼續享受與丈夫喬治·莫蘭（George Moran）的美好生活。她說道，雖然母親與兄弟姊妹努力隱藏痛苦，但她每天都能感受到，並直言，「我一生中一直努力做一個好人、好學生、好妹妹、好女兒，保護母親不讓她生氣或難過。現在，我又給她、給家人帶來新的悲劇，而我無能為力阻止。」

塔蒂亞娜公開罹癌的消息，也再次引起「甘迺迪詛咒」討論。據悉，這個都市傳說認為甘迺迪家族多成員會遭遇非命。過去案例包括2020年4月，前司法部長羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy）孫女、40歲的梅芙·甘迺迪·湯生·麥肯（Maeve Kennedy Townsend McKean）與其8歲兒子在馬里蘭州切薩皮克灣划獨木舟意外身亡。

