甘迺迪藝術中心冠名川普！決議董事會全是親信 民主黨成員抗議遭禁音

編譯曾宜婕／綜合報導

甘迺迪藝術中心（John F. Kennedy Center）將改名成「川普-甘迺迪中心（Trump-Kennedy Center）」！雖然川普經常嘲諷館名，但他收到董事會改名決議後還是故作驚訝表示「非常的榮幸」。此外，董事會的人幾乎都是川普親信，在進行更名表決時，有少數幾位表示不同意，但董事會卻忽略他們，故意在通話會議中「禁音」這些人，不讓他們表達意見，最終董事會宣布「一致通過」。

廣告 廣告

川普於今年3月在甘迺迪藝術中心聲明，要投入大量資金修繕中心。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

川普：我好驚訝，我感到非常榮幸

據《紐約時報》18日報導，甘迺迪藝術中心董事會周四下午宣布，在進行內部表決後，決定將藝術中心冠上川普的名字。雖然川普在數月以來經常在網路上公開嘲諷藝術中心的館名，但當川普接到董事會通知時，他還是故作驚訝，董事會竟然為他改名。川普在受訪時表示：「我感到非常榮幸，董事會成員是非常優秀的人，都是國家最傑出的人士，我非常的驚訝，我真的很榮幸。」據報導，川普在先前也加入董事會議，董事會成員幾乎都是川普的親信，只有少數因法律規定保障的非共和黨議員。

反對者在會議中遭禁音

紐時指出，這次董事會的更名會議罕見的不在藝術中心舉行，而是在賭場大亨永利（Steve Wynn）位於佛州的棕櫚灘家中，他的妻子是董事會的一員。提出更名的人正是今年被川普提名為駐印度大使的戈爾（Sergio Gor），他被視為是川普的心腹。

然而，在這次會議中並非所有人都同意更名。民主黨議員畢提（Joyce Beatty）透過通話加入會議，他向記者表示，當他在電話中聽到藝術中心要改名時，不禁驚訝喊出「我的天！」然後他的麥克風就被靜音了，「所有通話都中斷了，然後他們就突然說『一致通過，大家都贊成』。」

永利的妻子事後表示，他沒有注意到畢提被靜音，她也不知道是誰做的。畢提會後透露，在會議中董事會成員們輪流讚美川普，當他們宣布以投票決定更名時，川普故作驚訝表示：「喔！我不知道你們要用我的名字命名！」

甘迺迪家族抗議更名

甘迺迪家族成員對更名感到非常憤慨，紛紛在社群上發文抗議。甘迺迪的孫子甘迺迪三世（Joe Kennedy III）表示：「甘迺迪中心是為了紀念一位遇刺總統而設立的紀念碑，是根據聯邦法律以甘迺迪總統命名。無論任何人說什麼，這座中心都不可能被更名，就像沒有人可以隨意更改林肯紀念堂的名字一樣。」據報導，正式的更名可能還需要經過國會的批准。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

24小時奪5命！野生象群發狂「蹂躪踩死村民」 驚悚畫面曝光

孟加拉學生領袖遭槍殺 首都達卡陷動盪、暴力衝突遍地開花

歐盟搶時間想解凍俄資產援烏 卡關比利時！怕被俄報復、美國也想要使用

不用再被川普追殺！TikTok拍板出售美業務 甲骨文等美資入資主掌美國版

