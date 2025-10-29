甘露梨好呷 東勢梨園9成改種

台中市東勢區等地盛產梨子，近年農友紛紛改種「寶島甘露梨」品種，東勢全區9成梨子都是甘露梨，其餘1成則是新興等品種。（李京昇攝）

台中市東勢區是全台梨子的重點產區之一，其中「寶島甘露梨」因果肉細緻、果粒又大，深受市場喜愛。近年愈來愈多梨農改種甘露梨，根據東勢區農會統計，目前全區約有9成梨園都以甘露梨為主；和平區則因氣候暖化影響，許多農民也不再種雪梨，改種更耐熱甘露梨，使得雪梨種植面積足足減少一半。

台中全市梨子種植面積約3306公頃，年產量高達5.6萬公噸，其中東勢、和平與石岡等區就占近9成、約2900公頃，主要品種包括豐水、甘露、新興、雪梨等，產季依品種不同分布在6月至10月間。

東勢區農會總幹事田士欣表示，東勢是台中梨子最大產區，種植面積超過1000公頃，過去梨園品種繁多，但近幾年消費者偏好肉質細緻、帶甘蔗香氣的甘露梨，讓甘露梨成為市場主流。

田士欣指出，甘露梨外型也比一般水梨更大顆，在節慶送禮時特別討喜，且論經濟價值，以常見新興梨每台斤約50元計算，同等級的甘露梨每台斤可賣到70元左右，吸引許多梨農改種。

據東勢農會推估，目前東勢約9成梨農都改種甘露梨，剩下1成仍維持新興等品種。謝姓梨農說，甘露梨每顆平均重達800至1200公克，果核小、果肉可食用率高達8成以上，被稱為「梨界LV」，又是本土品種，比新興等日系品種更易取得嫁接梨穗，所以大家一面倒改種。

另，和平區近3年來原本約有1600公頃雪梨，但因氣候暖化，高山地區低溫期縮短，導致雪梨生長不易，目前雪梨面積僅剩不到800公頃，和平區農會預估，未來雪梨產量將逐年下滑。