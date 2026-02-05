甘願做天王背後女人 劉德華妻朱麗倩罕曝光

〔記者林南谷／綜合報導〕港星「華仔」劉德華出道逾45年，至今擁有大批粉絲追隨，天王地位屹立不搖，當年華仔人氣極高，甚至連家門口都常有粉絲守候，最辛苦的其實是他妻子朱麗倩，當時為了避開外界目光，出入行程都必須格外低調。

今年4月就滿60歲的朱麗倩，多年來甘願做天王背後的女人，生活極其低調默默支持丈夫。朱麗倩近日終於罕見曝光，被流出在海邊從事佛教活動照片，朱麗倩最新狀態及打扮，旋即成為網友熱議焦點。

從曝光照片可見，朱麗倩身穿白色寬鬆襯衫，參與一場在海邊舉行佛教活動，打扮相當樸素。雖然她戴上口罩，但其清秀眉目與出眾氣質依舊，秒被粉絲一眼認出。照片中的她皮膚白皙，看起來狀態極佳，沒有明顯皺紋，散發賢妻良母溫婉模樣，氣質出眾，難怪多年來能一直穩奪天王劉德華的歡心。

廣告 廣告

雖然朱麗倩當日打扮樸素，但身上背的黑色手袋卻引起注目。眼尖網友發現，該手袋是價值近5萬港幣(約20萬台幣)的香奈兒包，為一身簡約造型增添了幾分貴氣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

具俊曄金寶山守大S一年！傳返韓規劃曝光

吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

健康網》陳宗彥二度腦溢血緊急開刀 醫揭「這個位置」最致命

