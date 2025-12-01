甚至沒有看過房！ 德州夫婦斥資500萬購買義大利破舊豪宅 費時3年大改造

一對居住在美國德州的夫婦於 2022 年花費 16 萬美元，在義大利北部皮埃蒙特大區比耶拉市中心購買了一處廢棄豪宅，並費時 3 年的時間，將其修整成現代住宅，引發美國與義大利網友熱烈討論。圖為比耶拉市示意圖。 圖：翻攝自 @RamellaUgo X 帳號

[Newtalk新聞] 為了解決偏遠地區小鎮人口外移以及人口老化的問題，義大利政府近年推出「一歐元購房」政策，希望使用象徵性的低價吸引外國居民到當地定居，協助推動地區經濟發展。然而，近期有一對美國夫婦無視相關政策，在沒有經過實地考察的情況下，斥資 16 萬美元 ( 折合新台幣約 502.5 萬元 ) 購買了一處義大利北部地區的破舊豪宅，相關行為也受到美國與義大利民眾廣泛討論。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN )報導，現年 61 歲的約翰．安布羅斯 ( John Ambrose ) 與 57 歲的妻子維姬．安布羅斯 ( Vicky Ambrose ) 在 2022 年時，以 16 萬美元的價格買下位於義大利北部皮埃蒙特大區比耶拉市中心的破舊豪宅。隨後，安布羅斯夫婦又花費 15 萬歐元 ( 折合新台幣約 547.2 萬元 ) 與 3 年的時間，將該棟房屋整修成一套精品豪華公寓，並將該棟房屋作為歐洲地區的退休生活住處。

廣告 廣告

報導稱，安布羅斯夫婦購買的房產位於比耶拉市內的舊城區，於 1930 年代建造完成，原先屬於一個義大利的貴族家庭。然而，在安布羅斯夫婦完成購買手續前，該棟房產已經數十年無人使用，內部狀況十分破舊，必須額外進行大規模整修才能入住。

維姬接受《CNN》訪問時表示，她之所以會想在比耶拉市購買房產，與她 2022 年時因工作拜訪比耶拉的經驗有關。「我第一次到比耶拉的時候，我就覺得我自己非常喜歡這個小鎮的生活氛圍，這是一個鄰近主要機場、環境優美的小城市，是通往阿爾卑斯山與奧斯塔山谷等滑雪勝地的重要門戶」。

在結束工作返回德州後，維姬向約翰闡述了自己在比耶拉的生活感受，約翰也被維姬的描述深深打動。最後，約翰在從未到過比耶拉的情況下，決定購置該處的房產，與維姬共同享受退休生活。維姬指出，雖然該棟房產已多年無人居住，但結構仍維持得很好，「如果我們想在波士頓購買類似的房產，可能要花費超過 90 萬美元 ( 折合新台幣約 2826.27 萬元 )，我覺得我們這筆投資終將獲得回報」。

在對比耶拉的房產進行整修時，安布羅斯夫婦也遭遇了許多難題，包含與當地人的語言障礙，隨著季節變化的施工報價，以及可能「突然失蹤」的承包商。維姬坦言，「如果在美國需要 6 至 8 個月完成的維修項目，在這裡就可能要花費 3 年的時間」。最終，安布羅斯夫婦決定親自處理部分整修工作，成功將破敗的豪華房屋改造成現代住宅。

最後，該棟房產成為了安布羅斯一家的歐洲度假別墅，並經常利用該棟房產招待前往義大利旅遊的親友以及現年 26 歲的兒子克利里．安布羅斯 ( Cleary Ambrose )。針對當地民眾「為何選擇比耶拉」的疑問，維姬回應表示 :「很多當地人都沒有意識到這裡是個多麼好的地方，所有東西都近在咫尺」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

只說未親眼目睹! 「龍燮鬥」陷兩難？吳志中被問鬆口 :「我聽林佳龍的」

慘遭烏軍「一發入魂」! 俄A-60「空中鐳射砲」與A-100LL預警機被「雙殺」