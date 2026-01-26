甜到不像演的…李昀銳、孟子義拍「尚公主」 還沒開機就主動牽手
以2024年抱款古裝劇「九重紫」走紅的螢幕情侶孟子義、李昀銳，這段時間忙於拍攝新戲「尚公主」，戲裡出現許多親密互動，劇外緋聞也沒停過。近日曝光最新路透中，李昀銳被發現導演還沒喊開機，就主動牽孟子義的手，正式開拍後，李昀銳一把將孟子義摟進懷裡，兩人對視時眼神滿是愛，被網友調侃「甜到不像演的」、「根本是真愛」。
被封為「昀牽孟繞」CP的孟子義、李昀銳，其實已是「三搭」，在「九重紫」之前還有一部「西出玉門」。不少網友看好兩人和唐嫣、羅晉一樣，「演著演著就成真夫妻了」。
近日，「尚公主」曝光最新路透，包括雪中甜吻、披風相擁，自然互動讓網友直呼「分不清是戲裡還是戲外」。一場兩人在飄雪的市集場景等待開機的戲，李昀銳竟在待機時就迫不及待牽孟子義的手，孟子義也隨手幫李昀銳拍掉衣領上的雪，並反覆叮囑「地滑」，自然流露的「家屬感」引發真人CP猜想。
正式開機後，兩人邊散步邊賞雪，隨後李昀銳將孟子義的手牽到自己嘴邊，幫她呵氣取暖，隨後更敞開自己的披風，一把將孟子義摟入懷中，兩人鼻子貼鼻子對視，距離近到幾乎快親上，曖昧破表。
不少網友看了直呼，「這兩人肯定談了吧」、「戲裡戲外傻傻分不清楚」、「真情侶就是不一樣」、「可能等尚公主播完吧建議直接曬證」，還有人調侃李昀銳，「一看就是想親親忍住了」。
更多世界日報報導
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
其他人也在看
被說每天醒來看帥哥 喻虹淵一句話戳破周渝民婚姻真相
螢光幕前是男神，回到家只是老公與爸爸。周渝民與喻虹淵結婚滿10年，罕見從女方視角揭開這段低調婚姻的真實日常，也意外戳破外界對「每天醒來就看到帥哥」的浪漫想像。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《玉茗茶骨》侯明昊還有哪些待播劇？《碧血蟬》懸疑武俠融合民俗怪談、《雀骨》先婚後愛並肩破局
【文／徐瑞安】侯明昊近期兩檔陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》接連開播，話題度滿滿，一邊是與譚松韻在仙俠世界轉世虐戀，另一邊則和娜扎搭擋宅鬥，2026年侯明昊的霸屏還沒結束，他接下來還有《碧血蟬》、《雀骨》兩部待播新劇蓄勢待發，喜歡侯明昊的粉絲不知道更想看哪部呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2則留言
張學友「屢遭傳欠債」無奈回應傳聞 自爆將失業鬆口下一步計畫
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》日前於紅磡體育館迎來最終場，全場座無虛席。64歲的張學友雖然唱足20場，但狀態依舊超好，在安可橋段唱滿12首歌，尾場也是這次巡唱的324場，歌神在創下紀錄興奮之餘也逗趣說，為即將「失業」感到心情複雜。而他在接受港媒訪問時，也罕見回應近年來屢遭傳欠債的傳聞。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬賣雞」 最重可罰400萬元
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
同居男友驟逝！《星光》女星遭無緣「大姑」刁難 24小時逐出門
【緯來新聞網】歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等節目，主打彈唱搖滾風格，除了創作歌曲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼戀情告終？狗仔爆分手傳聞引網友炸鍋
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導中國大陸男星白敬亭憑藉《夏至未至》走紅，近年來更以《你是我的城池營壘》、《卿卿日常》、《難哄》等作品攀上事業高...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
竹市新卸任警局分局長交接 高虹安期勉延續專業、強化合作
新竹市警察局26日下午在警察局大禮堂舉行新卸任分局長等重要警職人員聯合交接典禮，由市長高虹安主持。典禮過程隆重莊嚴，象徵警政責任與使命順利交棒、穩健傳承，也展現市府對警政體系專業與紀律的高度重視。高市長於典禮中歡迎3位新任分局長及1位新任主任秘書加入警政團隊。高市長表示，警察同仁長期站在守護市民安全的第一線，是打造「安全、安暢、安心」生活環境、支撐城市穩定發展的重要力量，期勉警政團隊持續秉持誠懇務實精神，精進專業、強化合作，深化「安居科技城」施政願景。警察局長陳源輝表示，此次人事異動係依據警政發展與組織需求進行整體調整，期能透過適才適所，持續提升警政效能。此次卸任人員包括主任秘書林昆達，調陞臺中市政府警察局督察；第一分局分局長張明忠，調任臺中港務警察總隊督察長；第二分局分局長林炎巨，調任新竹市警察局主任秘書；第三分局分局長陳科宏，則調任新竹市警察局第一分局分局長。警察局進一步指出，新任主任秘書林炎巨為中央警察大學行政警察學系60期畢業，並取得國立聯合大學管理學院碩士學位，警政資歷完整。其曾歷任金門縣警察局金湖分局、苗栗縣警察局大湖分局，以及新竹市警察局第三分局、第二分局等4任分局長職務台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
魏大勛、秦嵐差10歲姐弟戀玩完？大咖主持人「一句話」疑說溜嘴
中國女星秦嵐憑藉演出《延禧攻略》讓演藝事業更上一層樓，而她自2022年便跟小10歲的男星魏大勛爆緋聞，狗仔還曾目擊魏大勛自由進出女方香閨，但近日卻傳出姊弟戀情斷，尤其知名主持人何炅在節目中「一句話」掀起熱議。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
這不是修圖吧？林志玲金色禮服側身照零小腹「瘦到發光」！51歲還有這狀態太狂！
但讓人更佩服的，不只是外在狀態，而是她對生活的理解~林志玲在受訪時曾提到，她一直相信「內在會反映在妳的外在」，情緒與心態，其實都會悄悄寫在臉上與身體線條裡。比起逼自己維持某種標準，她更在意的是讓內心保持正向、穩定，因為當心是鬆的，人自然就會看起來溫柔又有光...styletc ・ 3 天前 ・ 1則留言
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
唐綺陽揭1週運勢！這星座「突發狀況多」宜放低姿態
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布1月26日至2月1日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「水瓶、天王能量強」，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。再來「土海進牡羊」，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。接著「火冥合相」，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。最後為「水金合相」，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「海賊王」不受重視？球迷嘉年華竟沒邀他！海盜老將發文怒嗆球隊
體育中心／丁泰祥 報導「海賊王」Andrew McCutchen，17年大聯盟生涯，有12年(分兩個時期)是效力於海盜隊，雖然39歲的他還無意退休，但海盜至今沒有續約，他還是自由球員，而台灣時間星期天，球隊年度的球迷嘉年華，McCutchen竟沒被邀請出席，讓他感到很不爽，在社群網站上怒批老東家。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
印尼西爪哇豪雨釀山崩增至17死 仍有73人失蹤
（中央社雅加達26日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
54歲黎姿慢跑「飽滿雙Q」曝光！側身S曲線萬人朝聖
娛樂中心／饒婉馨報導昔日受封「香港玉女」的黎姿，自從退出演藝圈轉戰商界成為醫美 CEO 後，依然維持著令人驚嘆的巔峰狀態。她近日在社群平台分享帶著愛犬登山的照片，一身貼身運動服裝讓結實且零贅肉的身材線條一覽無遺，引發眾多粉絲關注她的凍齡關鍵。民視 ・ 1 天前 ・ 10則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
2/4「立春」起就是馬年！命理師：3生肖有貴人相助
命理師柯柏成指出，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，2026年丙午馬年的生肖分界點並非農曆大年初一，而是以立春交節氣時間為準。2月4日凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒生肖屬馬，交節氣前出生者仍屬蛇。並點名生肖羊、虎、狗者將有貴人相助，手氣也相當不錯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
真主黨呼叫器爆炸燒到台灣！13人跨海向金阿波羅求償 結果出爐
黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器「AR-924」前年發生連鎖爆炸，造成9死近3000傷，引發國際關注；該批呼叫器因貼有台灣「金阿波羅股份有限公司」商標，一度引起我國檢調介入調查。士林地檢署主任檢察官周芝君以查無犯罪事證為由，將刑事案件簽結；不過相關爭議近期延燒至民事法庭，多達13名外籍人士跨海向金阿波自由時報 ・ 1 天前 ・ 49則留言
立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4則留言
午休一刮翻轉人生！ 工地師傅再試一次 財神爺來了
農曆年前，不少民眾抱著「試試手氣」的心情走進彩券行，希望為新年帶來好彩頭。台中市東區日前就出現一段勵志插曲，一名年約30多歲的工地師傅，趁著午休短短幾分鐘買刮刮樂，意外抱回100萬元獎金，直呼「再給自己一次機會，真的改變命運」。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言