甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
娛樂中心／綜合報導
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。
昨（21日）女星林映唯在萬豪酒店舉辦婚宴，現場堪稱是眾星雲集，其中，女星許允樂跟男友李玉璽一同出席喝喜酒，事後，她曝光一大疊人生四格照，最引人注目的，莫過於他跟李玉璽的甜蜜照，畫面中可以看到，不只許允樂甜靠在男友肩上，李玉璽也伸出手臂將她摟在懷裡，互動閃瞎眾網友。
然而，許允樂也在貼文中寫下：「眼睛一直笑」，顯見十分幸福，不少網友見狀則表示希望可以多多看到他們情侶放閃，「請多多放閃謝謝」、「要長螞蟻了啦」、「兩個真的好配」，還有網友歪樓表示「第二張是要辦抽獎嗎」、「下次演講可以發你們合照的小禮物嗎」。
更多三立新聞網報導
Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同
等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易
宋慧喬缺席青龍獎紅毯！遭疑為避開舊愛玄彬 「1舉動」揭背後真相
賣家產還千萬債務！74歲男星暴瘦、白鬍顯憔悴 本尊露面曝健康狀況
其他人也在看
金馬62／范冰冰封后路最大勁敵 高伊玲「一票落敗」吐真實心聲！自認已得獎
范冰冰憑藉《地母》奪第62屆金馬獎影后寶座，評審透露她的最大競爭對手是《我家的事》高伊玲，兩人一路廝殺，甚至過程多次「只差一票」。高伊玲出席慶功時被問到此事，雖坦言遺憾，但表示：「我已經覺得我得獎了。」且是與「家人」們一起獲得全世界最大獎。鏡報 ・ 1 天前
拜拜被塞籤詩竟是「下符」！ 命理專家教你一招返還
資深媒體人呂文婉近日一大早特地準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，而自己也不是「一年信徒」，平時只要有空，大概一、兩個月就會去參拜一次。正在廟裡參拜時，突然聽到一名婦人喊她的名字，她突然塞給我一張籤詩說：「這是一位老師要跟妳結緣的……」，然後轉身消失在人群中...CTWANT ・ 1 天前
宜蘭縣政總質詢，原民處115/2/1成立原住民議員 感謝代理縣長林茂盛最給力
宜蘭縣議會縣政總質詢於今（廿四）日由三位原住民縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘質詢，代理縣長林茂盛於今年十月十一日在宜蘭縣都會區Palalan原住民族聯合Ilisin豐年舞祭承諾一一五年二月一日正式揭牌成立原民處，縣議員孫湯玉惠表示，代理縣長沒多久，內政部就來文，放寬「地方行政機關組織準則」，組織員額從廿二局處可增加二局處這就是祖靈點選之人-必須要承擔責任的代理縣長，直呼「縣長最給力」。在祖靈庇佑，眾多原住民面前及鄉親做宣布，感恩肯定代理縣長林茂盛對原住民政策的支持協助與照顧,並在最短的時間願意為原住民挺身而出。縣議員游吉祥表示，這是天時地利人和，是縣府與議會內部對美好事物成就共同努力的成果。原住民議員們起立深深表達謝意。新設立的原民處將以推動族語文化保存、支持青年創業就業 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
張立東遭乖乖牌女友劈腿！親眼目睹出軌「深山車震」：心被撕裂
東森綜合《小姐不熙娣》新一集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請陳依依、張立東、Rita、劉伊心、宇珊、吳小可等人，現場展開一場腥風血雨的辯論會。中時新聞網 ・ 1 小時前
「動作遲緩」不一定是帕金森氏症！醫揭「血管性帕金森」關鍵差異：多從下肢開始，常是中風後遺症
在大腦退化相關疾病中，阿茲海默症位居第1、帕金森氏症則排名第2。然而臨床上，還有一種容易被混淆的疾病──血管性帕金森（Vascular Parkinsonism）。郭綜合醫院神經內科主治醫師趙昌宏指出，這是一種因腦中風造成的「次發性帕金森症候群」，其致病機轉、成因與典型帕金森氏症截然不同，若未正確分辨，可能延誤治療。幸福熟齡 ・ 2 小時前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳為民批「巨量測速照相機」根本國恥！律師揭罰單75%流向這單位
生活中心／巫旻璇報導藝人陳為民除了主持節目，也是一名資深重機愛好者，平時常在社群平台分享生活點滴。昨（23日）他在臉書貼出一張「全台測速照相地圖」，直呼分布密度誇張到離譜，怒批政府「沒人敢說話」，氣得留下「國恥！」兩字，引發熱烈討論。對此，律師就解答罰單收入分配「75%流向這單位」。民視 ・ 8 小時前
旅行社才爆涉詐 又遭控買遊覽車「尾款沒付」
台灣一家旅行社涉嫌詐騙事件持續發酵，繼日前遭民眾提告後，現又有遊覽車業者控訴該旅行社負責人蕭姓女子購買遊覽車後拖欠尾款。業者表示基於信任先讓對方將車輛開走，但至今已過4個多月仍未收到完整款項。同時，多名消費者因旅行社突然取消日本旅遊團而受害，目前警方已受理報案，並完成對蕭姓女子的筆錄程序，當地議員透露對方已承諾將退款給受害者。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
李瑜美瘦到36公斤演家暴受害者 《你旁觀的罪》痛感直擊
韓國演員李瑜美因《魷魚遊戲》《殭屍校園》打開國際知名度，這次在Netflix新作《你旁觀的罪》中再度吸睛。她飾演深陷家暴的妻子「趙熙秀」，為了角色把體重從原本41公斤降到僅36公斤，瘦到臉凹、膚色蒼白、唇色乾裂，整個人像被生活榨乾，只剩一口氣。李瑜美說：「這不是犧牲，而是我對角色的責任。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
寵物店涉不當飼養 彰化縣府開罰並安置41隻貓
彰化市某寵物店業者疑似遭詐騙，無力經營，導致飼養環境髒亂、部分貓隻感染疾病也沒有妥善治療。縣府動防所接獲舉報，實地稽查證實業者涉嫌不當飼養，要求限期改善，業者還是沒有善盡照護之責，縣府將依法裁罰，並將中廣新聞網 ・ 3 小時前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
宋慧喬44歲生日「回春變大學生」真實素顏狀態曝光 粉絲全看傻
韓國女神宋慧喬上週末歡慶44歲生日，向來人緣超好的她照例與閨密低調聚會，沒想到一曝光竟讓粉絲全驚呆！她脫下典禮上凜然仙氣的白色禮服，換上休閒服、戴上棒球帽，整個人瞬間回春宛如大學生，調皮表情完全是只有好友才能看到的「真實喬」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
婚禮眾星雲集! 東裕集團三代結婚 "關穎.邱淑貞"成姻親
生活中心／綜合報導上週六晚上，除了金馬獎盛大舉行，在台北寒舍艾美酒店，也有一場豪華婚宴，不少台、港演藝圈大咖藝人都現身，引發高度關注，包含，梁朝偉、劉嘉玲夫婦、女神關之琳、邱淑貞也都專程飛到台灣，這場豪門聯姻之下，也意外讓關穎、跟邱淑貞成了姻親。民視 ・ 1 小時前
蘇澳重創「1萬補助不夠」 3小時水淹店面 店家喊：要活下去
蘇澳店家災後慘況曝光！損失慘重卻補助不足，集體陳情盼政府伸援手！本月初豪雨重創蘇澳，許多店家遭泥水灌入，損失金額從數十萬至上百萬不等。然而，政府目前僅提供每家1萬元淹水救助，店家紛紛表示不敷所需，24日集體到鎮公所舉牌陳情，希望政府能提供更多實質協助，讓他們能夠重新站起來。災後重建不僅費時，還需要大量資金，但店家們在復原期間沒有收入來源，生計受到嚴重威脅。面對巨大損失，政府的救助方案對損失達十萬甚至百萬的店家來說遠遠不足。店家們期待政府能夠提供更實質的幫助，協助他們度過難關！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
睡覺超常流口水原因！中醫：不是單純睡太熟
[NOWnews今日新聞]你是否有過一早醒來後，發現枕頭濕濕的，流下許多口水的情況以為是太累、睡太熟導致。中醫師表示，其實這可能是身體在提醒你「脾虛」了。有3類人就可能會有這樣的問題，中醫師建議，可找...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
二封青龍影后惹議！孫藝真吐心裡話 加碼曬玄彬「人生四格」太甜了
孫藝真週三（19日）以電影《徵人啟弒》睽違17年勇擒第2座青龍影后，演員老公玄彬也以《哈爾濱》稱帝，儘管典禮後挨批「青龍獎成玄孫婚禮現場」，質疑迎來第46屆的青龍獎公信力，但主辦方已公開評審投票內幕。孫藝真昨也在IG發文，除了曬出與玄彬合拍的人生四格照放閃，更吐露得獎心聲。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 1 天前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前