甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配

女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。

昨（21日）女星林映唯在萬豪酒店舉辦婚宴，現場堪稱是眾星雲集，其中，女星許允樂跟男友李玉璽一同出席喝喜酒，事後，她曝光一大疊人生四格照，最引人注目的，莫過於他跟李玉璽的甜蜜照，畫面中可以看到，不只許允樂甜靠在男友肩上，李玉璽也伸出手臂將她摟在懷裡，互動閃瞎眾網友。

然而，許允樂也在貼文中寫下：「眼睛一直笑」，顯見十分幸福，不少網友見狀則表示希望可以多多看到他們情侶放閃，「請多多放閃謝謝」、「要長螞蟻了啦」、「兩個真的好配」，還有網友歪樓表示「第二張是要辦抽獎嗎」、「下次演講可以發你們合照的小禮物嗎」。

許允樂曬出跟李玉璽的甜蜜合照。（圖／翻攝自IG）

