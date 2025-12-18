甜喊「粉絲在就是家」 李棟旭1/31台北見面會灑福利

李棟旭很期待久違的台北見面會。兩隻魚娛樂、KINGKONG by STARSHIP提供

李棟旭相隔8年再訪台，敲定明年1月31日在台北和平籃球館會粉絲的他，親自參與見面會規劃，希望打造一個能與粉絲溫暖親密共度的家。

李棟旭將見面會命名「MY SWEET HOME」，希望向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的所在，想在與粉絲相伴的這段時間裡，粉絲們能感受到同樣的情感，透過這次相聚再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。

李棟旭粉絲見面會台北場福利公開。兩隻魚娛樂提供

李棟旭還為台北場帶來不少限定驚喜福利，包括全場購票觀眾皆可得到的官方海報，官方小卡，更讓粉絲有機會抽中團體合照與限量簽名海報，簽名小卡等福利。門票售價從5580元至2880元台幣不等。官方粉絲會員優先預售將於本月19日開始，一般售票則自20日起正式開放，購票洽KKTIX。

LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR 「MY SWEET HOME」 in Taipei

日期：2026 年 1 月 31 日 (六) 16:00 開演

地點：台北和平籃球館（臺北市大安區敦南街76巷28號）

購票方式：KKTIX 售票網站及全家 FamiPort 機台

購票連結：https://toofish.kktix.cc/events/cafb2d8f

票價：SVIP區 $5,880 / VIP區 $4,880 / A區 $3,880 / B區 $2,880 / 愛心席 $1,440（全座席）

售票時間：官方粉絲會員優先開賣 2025/12/19 (五) 11:00-18:00，一般開賣 2025/12/20 (六)12:00 起（※ 時間皆以台灣時間為準）

購票福利：歡送、限定小卡、官方海報、團體合照、親簽海報、親簽小卡



