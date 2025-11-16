甜妹廁所前「雙人交疊」非裔壯男！餐廳「怒曬鐵證片」：這不是旅館

國際中心／綜合報導



出門在外總有緊急情況，但近日一對男女在日本東京都澀谷區道玄坂一間24小時營業的燒烤店「忍不住」直接鑄成大錯！燒烤店老闆怒在社群平台X上公布店內監視器畫面，指出有一名女性與一名男性於店內廁所內逗留約15分鐘，疑似從事不當行為，直到店員上前關切兩人才喊停，相關畫面瘋傳瞬間引爆網路討論。

日本東京澀谷道玄坂一間24小時燒烤店近日公布監視器畫面，指出一對男女在店內廁所逗留約15分鐘，疑似從事不當行為。（示意圖／翻攝自Pexels）店家表示，事件發生於11月9日凌晨，當時一名非裔男性與一名日本女性在未消費的情況下進入店內，直接前往後方單人廁所，兩人在廁所內停留時間較長，期間傳出聲響，使店員上前關心狀況，兩人隨後才離開廁所，事後查閱監視器確認離譜真相的店家，忍無可忍發文痛罵自己在道玄坂經營餐廳多年，這種情況「第一次遇到」。

店家透露兩人當時並未消費，直接進入單人廁所，期間傳出異常聲響，引起店員上前關切，事後店家更是怒發文公審。（示意圖／翻攝自Pexels）

燒肉店家還怒強調「我們的用餐區和廁所並非旅館」，有需求就去開房間，不要在店內坐這種「不正當行為」，越想越生氣的店家原本還想要報警處理，甚至揚言「不接受任何道歉」，不過兩名當事人隨後主動到店致歉，也讓他們態度放軟，隨後談了關於賠償與道歉的細節，緊接著店家後續也發聲明更新，基於當事人展現反省態度，已接受道歉並撤下相關影片，細節不再公開，期盼此事不再發生。

原文出處：甜妹廁所前「雙人交疊」非裔壯男！餐廳「怒曬鐵證片」公審：這不是旅館

