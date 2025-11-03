甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎

上月11日本刊在東區咖啡廳發現氣質清新的女店員，原來是柯震東師妹許莉廷。（圖／楊澍攝／本刊攝影組）

曾以《此時此刻》入圍金鐘獎最具潛力新人獎的女演員許莉廷，私下的斜槓生活曝光。時報周刊CTWANT於10月11日下午4點多，在台北市大安區某咖啡廳，發現櫃檯內的女服務生相當眼熟，清秀的五官，整個人飄散著仙氣，端詳了好一會兒發現女子正是柯震東的小師妹、23歲的女演員許莉廷。

許莉廷在咖啡廳櫃台內認真工作，時而備餐，時而忙碌接著電話處理事務。（圖／本刊攝影組）

收班時間，許莉廷處理店內清潔不馬虎。（圖／本刊攝影組）

柯震東小師妹竟化身為櫃檯服務生，即使是素顏上工，夾著瀏海髮夾、綁著低馬尾，依然氙氣飄飄。透過咖啡廳的玻璃窗，看到許莉廷忙碌的身影，接起電話應對，時而專注於吧檯內的備餐出飲料工作。

許莉廷收工下班離開咖啡廳。（圖／本刊攝影組）

許莉廷PO出上班時間遇到的可愛狗狗。（圖／翻攝自許莉廷IG）

許莉廷憑藉《此時此刻》的亮眼表現，去年入圍金鐘獎最具潛力新人，更獲選為2024台北電影節「非常新人」，星途一片看好。然而，在拍戲空檔，她腳踏實地體驗生活，到咖啡廳打工，從下午的營業時段到晚間收班，堅守崗位，沒有明星架子。

許莉廷曾是去年台北電影節的非常新人。（圖／台北電影節提供）

直到晚間6點半左右，咖啡廳逐漸進入收班時間。許莉廷與同事開始分工合作，仔細清潔櫃檯和店內桌椅。她認真地進行清潔工作，動作熟練，並拿著掃把店內環境整理一番。7點多，才下班離開咖啡廳，步行前往捷運站搭乘捷運，她也在她的IG限動PO出櫃台視角，客人帶來的可愛狗狗，肯定為她的打工生活帶來不少療癒。

