甜妹斜槓中2／詹懷雲曾邊打工邊試鏡 「董事長」金剛仍在過斜槓生活

許莉廷在咖啡廳打工，工作十分認真。（圖／本刊攝影組）

曾獲選2024台北電影節「非常新人」的女演員許莉廷，雖然是柯震東的師妹，星途看似也發展得很不錯，不過私下也被時報周刊CTWANT直擊斜槓當起咖啡廳女服務生，對生活態度十分認真努力。演藝圈有不少藝人也曾經過著邊打工邊實現星夢的日子，雖然辛苦卻都覺得很值得。

詹懷雲曾過著邊打工邊試鏡的生活。（圖／本刊攝影組）

詹懷雲因演出《影后》爆紅，但其實他早在16歲就以電影《行動代號：孫中山》出道，但出道早不代表一路都一帆風順，就算是演員，也必須努力打工維持生活，不僅在咖啡店、西餐廳打工賺錢，也曾一邊到處試鏡，一邊去工地搬磚，他樂觀認為這樣打工的生活時間很有彈性，方便他去試戲。浮沉10年才終於等到命定角色。

董事長樂團的金剛到現在仍斜槓其他行業。（圖／翻攝自董事長樂團臉書）

「董事長樂團」的前任鼓手、現任合唱及打擊樂手金剛（于培武），近年斜槓「通管技術人員」，在公寓、大樓或商場裡進行通水管工程，他接受媒體訪問時透露，歌手與技術人員兩種身份切換，並沒有什麼面子問題，畢竟要先活下去，才有資格談理想、抱負，他過去曾做過廚師、電話行銷、焊導線技術員、木工等10多種工作，不變的是他對生活的熱忱。

男團ARKis的崇峻曾經打工打一整天，喜歡一直在工作的感覺。（圖／本刊攝影組）

男團ARKis的成員崇峻從《原子少年》節目出道，為了完成自己的夢想，他曾經同時打過3份工，在接受媒體訪問時也坦言曾經「早上在電影院、晚上去餐酒館，額外時間做外送」，把自己搞得跟工作狂一般，因此出道若遇上忙碌的行程，他反而覺得很享受，覺得工作還可以再更多一點，沒休假也沒關係。

