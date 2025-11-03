甜妹斜槓中2／詹懷雲曾邊打工邊試鏡 「董事長」金剛仍在過斜槓生活
曾獲選2024台北電影節「非常新人」的女演員許莉廷，雖然是柯震東的師妹，星途看似也發展得很不錯，不過私下也被時報周刊CTWANT直擊斜槓當起咖啡廳女服務生，對生活態度十分認真努力。演藝圈有不少藝人也曾經過著邊打工邊實現星夢的日子，雖然辛苦卻都覺得很值得。
詹懷雲因演出《影后》爆紅，但其實他早在16歲就以電影《行動代號：孫中山》出道，但出道早不代表一路都一帆風順，就算是演員，也必須努力打工維持生活，不僅在咖啡店、西餐廳打工賺錢，也曾一邊到處試鏡，一邊去工地搬磚，他樂觀認為這樣打工的生活時間很有彈性，方便他去試戲。浮沉10年才終於等到命定角色。
「董事長樂團」的前任鼓手、現任合唱及打擊樂手金剛（于培武），近年斜槓「通管技術人員」，在公寓、大樓或商場裡進行通水管工程，他接受媒體訪問時透露，歌手與技術人員兩種身份切換，並沒有什麼面子問題，畢竟要先活下去，才有資格談理想、抱負，他過去曾做過廚師、電話行銷、焊導線技術員、木工等10多種工作，不變的是他對生活的熱忱。
男團ARKis的成員崇峻從《原子少年》節目出道，為了完成自己的夢想，他曾經同時打過3份工，在接受媒體訪問時也坦言曾經「早上在電影院、晚上去餐酒館，額外時間做外送」，把自己搞得跟工作狂一般，因此出道若遇上忙碌的行程，他反而覺得很享受，覺得工作還可以再更多一點，沒休假也沒關係。
甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎
獨家／斷開小甜甜0聯絡 前夫宋晉賢轉行當保險顧問
宿舍之亂1／陽明青棒宿舍「無預警解散」 外縣生日花5小時通勤家長崩潰
