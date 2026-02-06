甜娶中國妹…卻來台當米蟲！她「領光存款、盜刷信用卡」再落跑 尪崩潰

記者羅欣怡／桃園報導

桃園一名男子阿誠（化名）指控，其大陸籍妻子小蘭（化名）婚後不但不願工作，還巧立名目向他討錢，最後甚至盜取公司公款、刷爆他的信用卡後逃回大陸，從此人間蒸發。桃園地院審理後，認定這段婚姻已徹底破裂，判准兩造離婚。

把丈夫當提款機 捲款出境後音訊全無

判決書指出，台灣籍的阿誠與中國籍的小蘭於2019年結婚。阿誠本以為能與妻子白頭偕老，不料小蘭婚後生活態度極度消極，拒絕外出工作分擔家計，反而不斷編造藉口向阿誠索討金錢。

更令阿誠崩潰的是，2024年間，小蘭竟趁阿誠不注意，盜領其公司銀行帳戶內的資金，並瘋狂盜刷阿誠的信用卡。在洗劫一空後，小蘭於同年10月火速辦理出境返回大陸，自此切斷所有聯繫，拒絕回應阿誠的訊息，讓阿誠不僅身負債務，還得承受心理打擊，憤而向法院提起離婚訴訟。

友人出面指證：他被老婆騙到負債

桃園地院審理時，小蘭經合法通知並未到場。法官調閱入出境紀錄，確認小蘭自2024年10月25日出境後，便再無入境台灣的紀錄。阿誠的友人也出庭作證，感嘆兩人的金錢觀念差距極大，更揭露阿誠因為妻子挪用錢財，目前已陷入負債困境。

法官檢視了通訊軟體的對話紀錄、銀行通知及警方受理案件證明單，認定小蘭的行為已嚴重破壞夫妻間的互信基礎。

法官裁定：婚姻僅剩形式，准予離婚

法官在判決中指出，婚姻應以夫妻共同經營生活為本質，但小蘭捲款潛逃、長期滯留國外，兩造分居多時且情感疏離，已無實質婚姻生活可言。這種情況下，任何人處於阿誠的立場，都將喪失維持婚姻的意願。

法院認定婚姻破裂的事由應由小蘭負責，因此依據《民法》第1052條第2項「重大事由難以維持婚姻」，判准阿誠與小蘭離婚。全案仍可上訴。

