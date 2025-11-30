甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

娛樂中心／蔡佩伶報導

許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。

徐譽庭昨（29日）在臉書中發文提到跟許瑋甯、邱澤有多次合作，所以一時之間「也不知道寫些什麼」，即使如此，她不忘誇讚是一場感動的婚禮，徐譽庭透露這些年來獨住台北時，邱澤跟許瑋甯每逢過年都會「會專程送來炒米粉和紅燒豬腳」。

廣告 廣告

邱澤夫妻的暖心舉動，至今仍深深刻在徐譽庭的心裡，感慨表示好像他們的幸福，「我也在裡面」，認為邱澤跟許瑋甯會一直幸福下去，事實上，邱澤婚宴當晚真摯的是誓詞也感動許瑋甯，承諾會牽許瑋甯的手走到盡頭，「直到我們化成灰燼，我依然在妳身邊，我愛妳至死不渝」。

徐譽庭發文祝福邱澤、許瑋甯。（圖／翻攝自徐譽庭臉書）

更多三立新聞網報導

《百萬小學堂》小西瓜近況曝！已成中醫住院醫生 鬆口：看診無人認出

抬手洩川字腹肌！謝金燕被問跨年計畫 鬆口認「這地點」唱一場：來嗎

爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝

李安現身邱澤、許瑋甯婚宴！驚喜模仿新娘跳舞 網看了圈粉：好可愛

