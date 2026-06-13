甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開

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娛樂中心／蔡佩伶報導

「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。

AKIRA表示常跟林志玲一起享用全米酒熬煮的「運鈍根湯」，而他也分享林志玲喝醉後臉蛋會容易紅，開朗的性格會被放大，「會一直笑，一直說話」，至於如果以動物來形容喝醉的模樣，他跟林志玲更接近羊跟猴子，笑說喝醉後變得多話跟想跳舞。

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另外，王偉忠好奇AKIRA娶回林志玲之後，被大家稱為「國民姐夫」的真實想法，AKIRA透露那是源自於林志玲對這個社會的貢獻，因此他相當尊敬妻子林志玲，AKIRA也談及對小孩的教育方式，表示自己注重禮貌跟禮儀，林志玲則會給予小孩滿滿的愛。

林志玲與AKIRA婚後育有一子。（圖／資料照）

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