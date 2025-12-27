甜度滿分詮釋經典曲 付豪游艾迪雙向奔赴唱〈屋頂〉

歌手付豪與游艾迪首度攜手，推出全新翻唱作品〈屋頂〉，邀請崔軾玄、游正彥（Masa）、王服群等資深音樂人共同打造，以清新輕快的節奏重新詮釋，這首陪伴無數人成長的經典情歌。不同於原版偏向夜色浪漫、深情告白的氣息，本次版本特別以「戀愛ing」為核心概念，讓〈屋頂〉搖身一變，成為甜甜戀愛的歌曲，呈現戀人之間互相奔向，輕鬆與自然而甜蜜的氛圍。

翻唱版由付豪以溫暖又帶律動感的嗓音率先展開，輕盈地拉出戀愛的起點；游艾迪則以透明清亮的音色加入，形成完美互補。兩人的聲線在副歌交織，彷彿是戀人之間的對話，時而互捧、時而呼應，甜度滿分。

廣告 廣告

和聲設計上，製作團隊特別突顯男女聲之間的張力與距離感，在快節奏中仍保留了情感的細膩度，使歌曲呈現明亮、自然且令人聽了會忍不住微笑的氛圍。

製作編曲特別加入輕快鼓點與流行電子質感，使歌曲洋溢著青春氣息，節奏更貼近現代聽眾的審美。在保持旋律辨識度的前提下，全曲以更簡潔、清爽的聲音架構呈現，讓兩位歌手之間的情感交流成為歌曲焦點。

付豪與游艾迪的首次合作，不只是向經典致敬，更是希望透過新的聲音詮釋方式，使〈屋頂〉成為年輕世代新的戀愛代表曲。兩位歌手以音色反差創造出新的火花，也證明無論經典作品經過多少個版本，只要其中注入真誠與創意，就能帶來再一次的心動。這首甜蜜版本〈屋頂〉已於各大音樂平台全面上架。